Energiekontor bestätigt Prognose - Setzt bei Projektverkäufen auf Schlussquartal

Shortguy schrieb 11.11.24, 15:31

Danke @ fundamental und @ babbelino für die weiteren Diskussionsbeiträge zur EKT-Unternehmensbewertung.



Bevor ich meinen Bewertungsversuch vereinfachend fortschreibe, noch einige Anmerkungen zu den Annahmen:



1. Die von babbelino genannte EKT-Pipeline von 11GW besteht zu ca. einem Drittel aus Solar und enthält außerdem 400 MW Windpipeline, die für das eigene Bestandsportfolio vorgesehen sind und in der Bewertung des EKT-Projektgeschäfts somit gar nicht mitgerechnet wurden. Die Solarpipeline habe ich ohnehin schon mit einem Wert von 0 angesetzt, d.h. es gibt hier auch nichts mehr abzudiskontieren. Ich bleibe daher mit Metzler bei einer zu bewertenden Windpipeline von knapp 7 MW.



2. Die von Metzler gemachten Annahmen zur "Mischkalkulation" der (Wind)Pipeline habe ich noch einmal durch einen Vergleich mit den veröffentlichten Einzelheiten des RWE/Nordex-Deals aus dem Jahr 2020 verprobt. Dort ging es um eine europäische Pipeline, die ebenfalls ziemlich exakt aus 2/3 Wind und 1/3 Solar bestand. Die Pipeline umfasste ca. 2,7 GW in den Märkten Frankreich, Spanien, Schweden und Polen, also alles europäisch bzw. EU. Insgesamt 70% der Pipeline lagen in Frankreich. Die Pipeline wurde mit ca. 400 Mio EUR bewertet. Wichtig: Die RWE/Nordex-Pipeline enthielt zu 15% Projekte, die kurz vor der finalen Investitionsentscheidung standen oder sich in fortgeschrittenem Entwicklungsstadium befanden.



3. Vergleicht man das mit der aktuellen EKT-(Wind)pipeline, gibt es naturgemäß einige Unterschiede, aber durchaus auch sehr viele Gemeinsamkeiten.



Wichtigster Unterschied: Wir haben nicht mehr das Jahr 2020, sondern 2024. Das Zinsniveau ist höher, die Margen geringer, die Nachfrage nach EE-Zubaukapazitäten zumindest vorübergehend geringer. All das habe ich in meinem ersten Bewertungsversuch pauschal mit einem Abschlag von 50% auf den Bewertungsansatz von Metzler (der u.a. auf diesem RWE/Nordex Deal fußt) berücksichtigt. Ein weiterer Unterschied: Die Hauptmärkte von EKT sind UK und D. Vor allem UK ist aber ein ggü. Frankreich (zumindest mittelfristig) mE ein wesentlich werthaltigerer Markt, was einen gewissen Aufschlag verdient. Auch der deutsche EE-Markt (s. Vattenfall-Meldung von heute !) wird von Versorgern zumindest mittelfristig weiterhin positiv gesehen. Mit einem Bewertungsabschlag von 50% sind hier mE die veränderten Rahmenbedingungen weit mehr als ausreichend berücksichtigt. Ich würde nicht zusätzlich noch einen weiteren Abschlag auf die Pipeline aufgrund Verzögerungen in der Umsetzung der Projekte annehmen. Eine höhere Diskontierung ist mE schon in dem jetzigen Abschlag enthalten. Ggü. 2020 gibt es, was die Genehmigungsdauer etc. angeht auch erhebliche Fortschritte/Beschleunigungen (als Folge der Energiekrise 2022) und was Verzögerungen aufgrund reduzierter Nachfrage angeht, sollte man diese (s. Vattenfall heute) mE nicht noch höher hängen.



4. Was den Faktor Zeit/Entwicklungsfortschritt angeht, gibt es mE durchaus große Parallelen zwischen EKT und RWE/Nordex. Bei letzterem waren 15% der Pipeline in (weit) fortgeschrittenem Entwicklungsstadium was in etwa der Relation von 1 GW genehmigter Windpipeline zu gesamter Windpipeline von knapp 7 GW bei EKT entspricht !



5. Ausgehend von diesen sehr vorsichtigen Annahmen aktualisiere meinen Bewertungsversuch wie folgt:



Aufgrund der hohen Konzentration der EKT-Pipeline in werthaltigeren Märkten (insbesondere UK, s. auch dortige Steuervergünstigung) würde ich den Bewertungsabschlag ggü. Metzler von bisher 50% leicht reduzieren und nunmehr einen Wert der Windpipelinevon 75-80 Mio. €/GW veranschlagen (statt 135 Mio €/GW wie bei Metzler). Zusätzlich müßte ich den Wert der PV-Pipeline von bisher 0 EUR noch einmal um die von fundamental genannten 200 MWp Solar, die sich im Bau befinden und jeweils mit 15 jährigen PPA´s ausgestattet sind, erhöhen. Gibt es hierfür eine Schätzung @ ?



Unterm Strich ergibt sich somit vorläufig:



1. Eigenbestand und Service



EBITDA 52 Mio + 4 Mio = 56 Mio x 7,5 = 420 Mio EUR abzgl. anteiligem Net Debt von 150 Mio = 270 Mio bzw. 19 EUR pro Aktie



2. Projektierung (Pipeline)



6,97 GW x 75-80 Mio €/GW = 523-558 Mio EUR bzw. 38-40 EUR pro Aktie plus PV im Bau (s.o).



Im Ergebnis komme ich bei weiterhin extrem vorsichtigen Annahmen auf einen fairen Wert pro Aktie von 57 - 59 EUR zzgl. des Werts der im Bau befindlichen 200 MWp Solar, also Untergrenze von ca. 60 EUR/Aktie.