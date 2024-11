Es wird eng

Anlässlich des nicht unerheblichen Kursabschlags vom Mittwoch sind nun die Ziele bei 18.779 sowie 18.633 Punkten in den unmittelbaren Fokus gerückt, eine vollständige Umsetzung der SKS-Formation birgt sogar Korrekturpotenzial zurück auf den EMA 200 bei 18.250 Punkten. Noch ist es auf Tagesbasis aber zu keinem eindeutigen Signal gekommen! An gegebener Stelle müsste eine erneute Auswertung erfolgen. Überraschend käme dagegen ein dynamischer Kursanstieg mindestens über 19.250 Punkte, in diesem Fall könnte der seit den Rekordständen aufgestellte Abwärtstrend um 19.520 Zählern einem Test unterzogen werden. Dagegen sprechen jedoch die aktuellen Chartmuster, zum einen die im Zeitraum zwischen Ende September und Mitte November ausgebildete SKS-Formation und zum anderen ein Konstrukt in Form eines Diamanten. Beides sind charttechnisch eindeutige Trendwendemuster.

Aktuelle Lage