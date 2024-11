SAP droht Doppelhoch

Anzeichen für eine längere Konsolidierung beim Vorzeigeunternehmen SAP würden sich demnach erst unterhalb von 212,50 Euro verdichten, in der Folge könnte zunächst der EMA 50 bei 209,84 Euro (steigend) in den Fokus rücken, darunter der Bereich um 207,05 Euro. Übergeordnet wäre sogar ein Rücklauf auf 198,00 Euro denkbar, ehe SAP wieder zur Oberseite abdreht und seine Rekordstände bei 224,60 Euro in Angriff nimmt. Schaffen es Käufer dagegen in den nächsten Tagen einen Durchbruch über die bisherigen Jahreshochs zu vollziehen, würde ein zeitnahes Kaufsignal an 238,05 Euro zustande kommen und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Aktuell befindet sich der Wert jedoch in einer neutralen Schiebephase.

Trading-Strategie: