GOLDMAN SACHS stuft IAG Pence auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 285 auf 300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an den jüngsten starken Quartalsbericht und Ausblick der Airline-Holding an./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 06:00 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 2,818EUR auf Tradegate (13. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.