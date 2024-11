Dermapharm wächst dank Markenarzneien - Zuversichtlich für Jahresprognose

Zu den Daten: Die Verschuldung erreicht 2023 den Peak bei 905 Mio. Euro oder 3x EBITDA.In den Jahren 2019/2020 war man bei einem Verschuldungs-Faktor von 2.4-2.6 und es hat niemanden gestört.Schon 2024 wird die Verschuldung auf 788 Mio Euro fallen und der Faktor auf 2.56 laut Konsens-Schätzungen.Ergo: Ich sehe keine "ungewöhnlich hohe" Verschuldung seitens Dermapharm mit dem letzte Zukauf, alles im Lot.Auch ist in den letzten Posts von Stagnation die Rede bzw. dass das Ergebnis vom Zinsaufwand aufgefressen wird.Tja, was heißt "aufgefressen" in Zahlen? Dass es nicht mehr wächst? Stagniert? Fällt? Sich in Luft auflöst und ein Verlust resultiert?Auch solch eine Aussage wäre zu untermauern mittels einer eigener Ergebnisschätzung, statt es einfach so zu behaupten oder gefühlsmäßig so hinzuschreiben. Die Konsens-Schätzungen auf den Aktienportalen zeigen einen Gewinn pro Aktie in 2023 / 24 / 25 in der Größenordnung 2.04 Euro / 2.34 Euro / 2.68 Euro Euro. Also "auffressen" sieht anders aus! Meine Prognose für 2024 ist übrigens etwas optimistischer (2.40 Euro), aber warten wir es doch einfach ab!Sicher unschön ist der Kurstrend und das man unter 36 Euro gefallen ist. Ich weiß nicht, wie tief der Kurs noch fallen wird - offensichtlich sind genügend Chart-Techniker und kurzfristige Anleger im Wert. Aber aus meiner Sicht wäre es falsch, das Unternehmen zu einem Kurs zu handeln, wie am/im Corona-Tief (~30 Euro) und das würde ich als Restrisiko ansehen (-10...-15%).Ergo: Ich schließe mich weder dem Tenor der letzten Posts an, noch denke ich, dass Dermapharm einen schlechten Job gemacht hat, wenn der Umsatz trotz Auslauf der Impfstoff-Produktion kontinuierlich wächst und das EBITDA in 23 mal eine Delle von -10% hat. Ein fairer Kurs Ende 24 wäre bei einem wachsenden Pharmawert für mich ein KGVe 18 => 43 Euro, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, denn gegenüber 2019 hat man >60% im Umsatz und Ergebnis zugelegt! 🙃 Mithin eine Chance von ca. 30%.