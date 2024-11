Nano One meldet Ergebnisse des dritten Quartals 2024 und stellt Update bereit

- Optimierung des Geschäftsbetriebs sowie stärkere Konzentration auf Lithiumeisenphosphat-Produktion (LFP) und Lizenzierung

- Abschluss des Verkaufs eines unbebauten Grundstücks im Wert von 5,0 Millionen CAD

- Erhalt von 12,9 Millionen USD an Fördermitteln vom US-Verteidigungsministerium (DoD, Department of Defense)

- Ernennung von Anthony Tse zum neuen Chairman des Board of Directors

- Gesamtnettovermögen in Höhe von insgesamt von 26,9 Millionen CAD und Betriebskapital von 10,9 Millionen CAD zum Ende des dritten Quartals 2024

- Update zum SDTC-Projekt

Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB), den 13. November 2024 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. („Nano One“ oder das „Unternehmen“) ist ein Cleantech-Unternehmen mit patentierten Prozessen für die kostengünstige Produktion von Kathodenaktivmaterial („CAM“) für Lithium-Ionen-Batterien mit geringen Treibhausgasemissionen.

Nano One hat seinen verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss (der „Abschluss“) und den Lagebericht („MD&A“) für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum („Q3/2024“) vorgelegt und freut sich, eine Zusammenfassung und ein Update zu den nachfolgenden Ereignissen zu geben.

Optimierung des Geschäftsbetriebs zur Fokussierung auf LFP-Kommerzialisierung

Im August 2024 gab das Unternehmen die Optimierung seines Geschäftsbetriebs bekannt, die eine stärkere Konzentration auf Lithiumeisenphosphat („LFP“), Joint Ventures, vertraglich vereinbarte Projekte, einen beschleunigten Weg zur Umsatzgenerierung sowie Wachstum durch Lizenzvergabe ermöglicht. Das Unternehmen kündigte an, die Kosten zu kontrollieren und sich auf kurzfristige Kommerzialisierungsziele zu konzentrieren.

Nano One hat das Ziel, seine One-Pot-LFP-CAM-Pakete weltweit an Chemie-, Werkstoff- und Energieunternehmen zu lizenzieren, die CAM im Hinblick auf den Batteriemarkt für EV- und ESS-Anwendungen herstellen möchten. Der Aktionärswert wird durch die verstärkte Marktdurchdringung über die Partnerschaftskanäle des Unternehmens, durch die niedrigen Investitionskosten seiner Lizenznehmer sowie durch die Diversifizierung des Umsatzes durch die Zusammenarbeit mit Worley Chemetics geschaffen, der neben den Lizenzgebühren und den Umsätzen aus dem Werk in Candiac, Québec, auch die Beschaffung von Ausrüstung umfasst.

Die Pilotanlage des Unternehmens in Candiac bietet in Nordamerika einen deutlichen Vorteil, da sie heute Kathodenmaterialien in kommerziell relevantem Maßstab herstellen kann, wobei die Kapazität auf bis zu 2.000 Tonnen pro Jahr erweitert werden kann. Die Anlage wird eine solide Pipeline potenzieller LFP-CAM-Kunden bedienen, zu denen Automobilhersteller, Anbieter von Energie- und stationären Speichersystemen sowie Dienstleister im Auftrag der US-Regierung gehören. Sie wird die Basis und das Kompetenzzentrum für wesentlich größere Anlagen im Rahmen seiner Lizenz- und Wachstumsstrategie „Design One, Build Many“ sein.

Nano One schließt Verkauf eines unbebauten Grundstücks im Wert von 5,0 Millionen CAD ab

Im September 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass der Verkauf von unbebautem Land, das Teil der 2022 erfolgten Übernahme von Johnson Matthey Battery Materials Canada Ltd. war, abgeschlossen wurde, und einen Bruttoerlös von 5,0 Millionen CAD erzielte. Nano One verkaufte das Land an einen Marktführer für flexible Verpackungen in der Lebensmittelindustrie in Kanada.

Der Verkaufserlös stellt Kapital zur Verfügung, mit dem die LFP-Kathodenproduktionsanlage auf dem verbleibenden Gelände in Candiac, Québec, und das Innovationszentrum in Burnaby, British Columbia, unterstützt werden. Diese bestehenden Anlagen sind nach wie vor Ausgangspunkt für die Wachstumsstrategie von Nano One und ein klarer Weg zu ersten Umsätzen sowie größeren Abnahmeverträgen.

Verteidigungsministerium gewährt Nano One Fördermittel in Höhe von 12,9 Millionen USD

Im September 2024 meldete das Unternehmen, dass das US-Verteidigungsministerium (DoD) im Rahmen des „Title III Program“ des Büros des Defense Production Act Investments (DPAI) dem Unternehmen Fördermittel in Höhe von 12,9 Millionen USD (rund 17,8 Millionen CAD) zugesagt hatte. Die Mittel unterstützen den Kapazitätsausbau in der bestehenden LFP-Produktionsanlage in Candiac, Québec, sowie in den Forschungs&Entwicklungseinrichtungen in Burnaby, British Columbia, bei gleichzeitiger Erweiterung der industriellen Basis für LFP und Stärkung der Energiesicherheit in Nordamerika.

Ernennung des Branchenveteranen Anthony Tse zum neuen Chairman des Board of Directors

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 ernannte das Unternehmen Herrn Anthony Tse zum neuen Chairman des Board of Directors, als Nachfolger von Paul Matysek, dem Founding Chairman von Nano One, der im Rahmen eines geplanten Übergangs zu einer beratenden Rolle zurücktrat. In dieser Funktion wird Herr Matysek den neuen Chairman und das Board unterstützen.

Erste Änderung des Projektfinanzierungsvertrages mit SDTC

Gemäß dem Vertrag vom Februar 2023 mit Sustainable Development Technology Canada (SDTC) sollte Nano One bis zu 10.000.000 CAD an förderfähigen Projektkosten erstattet werden, um die Umstellung der Anlage in Candiac auf das patentierte One-Pot-Verfahren für die industrielle Pilotproduktion von LFP zu unterstützen. Das SDTC-Projekt sollte auch eine finanzielle Erstattung der Kosten für die Planung, den Bau und den Betrieb eines Multi-Kathoden-Pilotzentrums (MCPH) im Werk des Unternehmens in Candiac, Québec, umfassen.

Um das SDTC-Programm wieder an den Schwerpunkt des Unternehmens auf LFP und Kommerzialisierung anzupassen, wie am 22. August 2024 angekündigt, haben Nano One und SDTC am 6. November 2024 einen geänderten Vertrag unterzeichnet, der den Umfang des Projekts dahingehend änderte, dass die MCPH-Komponente des Programms ausgeschlossen und bestimmte Durchführbarkeits- und Konstruktionskosten („FEL3“) im Zusammenhang mit der Entwicklung einer größeren LFP-CAM-Anlage („Entwicklungsprojekt“) berücksichtigt wurden. Diese Änderung trug dazu bei, die Gesamtprojektkosten für Nano One zu senken, und als solche reduzierte sie auch die von SDTC veranschlagten Kostenerstattungen für diese Ausgaben auf rund 6.700.000 CAD.

Finanzlage im dritten Quartal 2024

Zum Stichtag 30. September 2024 betrug das gesamte Nettovermögen und das Betriebskapital des Unternehmens 26,9 Millionen CAD bzw. 10,9 Millionen CAD.

Für detailliertere Informationen zu den Zwischenergebnissen von Nano One für Q3/2024 verweisen wir auf den Zwischenabschluss und den Lagebericht (MD&A) des Unternehmens, verfügbar unter www.sedarplus.ca.

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Optimierung des Geschäfts; die LFP-Produktion; Joint Ventures; Vertragsprojekte; die Erzeugung von Umsätzen; operatives Wachstum; Lizenzierung; Abnahmen; den Ausbau der Kapazität mithilfe der DoD-Mittel; die Finanzierung durch SDTC; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen und Entwicklungsprojekten; das gegenwärtige und zukünftige Geschäft und die Strategien des Unternehmens; das geschätzte zukünftige Betriebskapital, die verfügbaren Mittel und die Verwendung der Mittel, die zukünftigen Investitionskosten und andere Ausgaben für den kommerziellen Betrieb; Nachfrage in der Branche; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, den operativen Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Lizenzierung der entwickelten Technologie durch das Unternehmen und deren Skalierbarkeit, um der erweiterten Kapazität gerecht zu werden; und die Ausführung der erklärten Pläne des Unternehmens - die von Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie „glauben“, „erwarten“, „vorhersehen“, „planen“, „beabsichtigen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „können“, „werden“, „sollten“, „fortlaufend“, „anvisieren“, „Ziel“, „potenziell“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „eintreten können“, erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 27. März 2024, beide für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Nano One Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 0,619EUR auf Tradegate (13. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.