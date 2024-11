Wirtschaft und Finanzen fordern die Regierung auf, die Nachfrage nach kohlenstoffarmen Produkten zu steigern und Industrieprojekte im Wert von 1.000.000.000 $ zu beschleunigen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) -- Der Industrial Transition Accelerator (ITA), der von mehr als 40 globalenWirtschaftsführern und mehr als 700 Finanzinstituten unterstützt wird, hateinen offenen Brief(https://ita.wavoto.com/ita-government-policy-open-letter/) veröffentlicht, indem die Regierungen aufgefordert werden, die Nachfrage nach umweltfreundlichenProdukten durch politische Maßnahmen anzukurbeln.- Die unsichere Nachfrage und fehlende Anreize verzögern die Dekarbonisierungder Industrie , da Hersteller und Abnehmer aufgrund der niedrigeren Preise fürkohlenstoffintensive Produkte in einer Patt-Situation sind- Neue Daten zeigen, dass die Gesamtzahl der für 2024 geplanten großen,umweltfreundlichen Industrieanlagen steigt, aber nur acht Projekte haben seitApril eine Finanzierung erhaltenDie Regierungen müssen dringend handeln, um die Nachfrage nachumweltfreundlichen Materialien, Chemikalien und Kraftstoffen anzukurbeln, um dieDekarbonisierung der weltweit emissionsstärksten Industrien zu beschleunigen[1],so 40+ führende Unternehmen und Finanzverbände, die mehr als 1.000 Unternehmenund Finanzinstitute vertreten, in einem neuen offenen Brief. Dadurch könnten biszu $1 Mrd. [2] an Investitionen freigesetzt und bis 2030 mehr als 500umweltfreundliche Industrieanlagen gebaut werden. Dies würde es ermöglichen, dieerforderlichen Emissionsreduzierungen in den Bereichen Aluminium , Zement,Chemikalien, Stahl, Luft- und Schifffahrt zu erreichen, um im nächsten Jahrzehnteinen Pfad von 1,5°C zu erreichen.Neue Daten des ITA und der Mission Possible Partnership (MPP) zeigen einewachsende Zahl von Industrieprojekten. Allerdings sind < 20 % der Projektebereits in Betrieb oder verfügen über die erforderlichen Finanzmittel undGenehmigungen, um mit dem Bau zu beginnen. Seit April 2024 haben weltweit nuracht Anlagen die endgültige Investitionsentscheidung (FID) erreicht, so dass 561Anlagen angekündigt, aber noch nicht endgültig bestätigt sind. 300 davon wartenschon seit mindestens zwei Jahren auf eine Investitionsentscheidung. Wenn diesesTempo linear anhält, würde es etwa 35 Jahre dauern, bis genügend Einrichtungengebaut werden[3].Um auf einen 1,5°C-Zielpfad zu bringen, muss die gesamte Projektpipelinefinanziert werden und der Bau innerhalb der nächsten zwei Jahre beginnen[4].Das Fehlen politischer Maßnahmen hat zu einer unzureichenden Nachfrage nachumweltfreundlichen Produkten geführt, so dass Unternehmen und Finanziers nichtdie Sicherheit haben, die sie für langfristige Investitionen benötigen.