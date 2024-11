Bedford Metals gibt Pläne zur Winterexploration im Uranprojekt Ubiquity Lake bekannt

14. November 2024 / IRW-Press / Bedford Metals Corp. (TSX-V: BFM, FWB: O8D, ISIN: CA0762301012) (das „Unternehmen“ oder „Bedford“) freut sich, sein Winter-Feldprogramm 2024/25 für den Urankomplex Ubiquity Lake am südlichen Rand des Athabasca-Beckens in Saskatchewan, neben Cable Shear - einem Gebiet von regionaler Bedeutung - bekanntzugeben. Das Explorationsprogramm wird in zwei verschiedenen Phasen durchgeführt, um das Projektgebiet weiterzuentwickeln und die dortigen Uranziele hohen Potenzials zu definieren.

Phase 1 des Programms beinhaltet eine umfassende magnetische und elektromagnetische Untersuchung (EM) zur Kartierung von wichtigen Grundgestein-Strukturen, Verwerfungen, Falzungen und Graphitleitern. Graphitleiter sind von großer Bedeutung, da sie im Athabasca-Becken häufig mit Uranmineralisierung in Verbindung stehen. Die in dieser Untersuchung gewonnenen Daten werden in historische Datensätze integriert werden, um ein globales Verständnis der Alterierungsereignisse und der daraus resultierenden Urananreicherung im Komplex Ubiquity Lake weiterzuentwickeln.

Phase 2 besteht aus einer IP-Bodenuntersuchung und umfangreichen Schürfarbeiten, vor allem in Gebieten, in denen Zielzonen identifiziert wurden. In dieser Phase werden Schlitzproben entnommen und tragbare „Shaw“-Bohrer eingesetzt, die A-Kernbohrungen mit einer effektiven Eindringtiefe von über 5 m durchführen können. Das Hauptziel dieser Phase ist die Bestimmung von Diamantbohrzielen für die geplante Herbstsaison 2025.

Bedford hat Grander Exploration mit der Ausführung und Beaufsichtigung des Winter-Explorationsprogramms 2024/25 beauftragt. Grander verfügt über nachweisliche und erfolgreiche Erfahrung im Athabasca-Becken, mit traditionellen und innovativen Explorationstechnologien zur Optimierung von Explorationsarbeiten.

Peter Born, President von Bedford, kommentierte: „Wir freuen uns über den Beginn unseres Winter-Explorationsprogramms 2024/25 in Ubiquity Lake. Wir sind zuversichtlich, mit Unterstützung von Grander Exploration und den fortschrittlichen Technologien, die wir einsetzen werden, unser Verständnis für das Uranpotenzial des Projekts weiterzuentwickeln und unsere Bohrziele für die nächste Phase zu bestimmen. Dank unserer jüngsten Erfolge und unseres wachsenden Verständnisses für das Gebiet sehen wir künftigen Explorations-Meilensteinen mit Optimismus entgegen“.

