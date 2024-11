Trump & Fed pushen Bitcoin auf 93K – Gesamter Kryptomarkt bei 3,2 Billionen USD!

Bitcoin dominiert den Markt und der Meilenstein des Marktwerts fiel mit dem Anstieg des Tokens auf den Rekordwert von 93.480 US-Dollar am Mittwoch zusammen. Trumps Wahl und die Wahl mehrerer Krypto-Befürworter in den US-Kongress haben die Euphoriewelle angeheizt.

Der Wert des globalen Kryptowährungsmarktes hat die Marke von 3 Billionen US-Dollar überschritten. Nach Angaben von CoinGecko erreichte der Gesamtmarktwert von Kryptowährungen am Donnerstag einen Höchststand von fast 3,2 Billionen US-Dollar.

Bitcoin hat sich in diesem Jahr verdoppelt und ist seit dem Wahltag um 30 Prozent auf 90.000 US-Dollar gestiegen. Ether ist seit der US-Wahl um etwa 33 Prozent auf 3.220 US-Dollar gestiegen. Dogecoin, ein alternativer und hochvolatiler Token, hat um 140 Prozent zugelegt.

Der Markt spekuliert nun, ob Trumps Unterstützung für digitale Vermögenswerte den Bitcoin weiter antreibt und einen Weg zu 100.000 US-Dollar ermöglicht oder ob es zu Gewinnmitnahmen kommt.

"Nach einer so langen Bewegung ist es vernünftig zu denken, dass wir einen Meinungsumschwung erleben werden, der zu einem verstärkten Fluss in beide Richtungen führt", sagt Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung der Pepperstone Group, in einer Notiz.

Und weiter: "Dennoch geht der Trend bei Bitcoin nach oben – vorerst – und ich würde erwarten, dass die Käufer wieder einsteigen, sobald die Auflösung einer konzentrierten Position ihren Lauf genommen hat und wir zu einer saubereren Position übergehen."

Die Analysten von Glassnode mahnen derweil zu Vorsicht. Historisch gesehen haben solche Rallye-Phasen im Durchschnitt etwa 22 Tage gedauert, bevor es zu einem größeren Rückschlag kam, bei dem etwa 5 Prozent des zirkulierenden Angebots unter den ursprünglichen Anschaffungspreis gedrückt werden konnten, so die Analysten.

Die derzeitige Rallye hält sich seit etwa 12 aufeinanderfolgenden Tagen auf einem hohen Gewinnniveau, stellten sie fest. "Obwohl die Gewinnmitnahmen beträchtlich sind, bleiben sie unter den historischen Höchstständen, was auf zusätzlichen Spielraum für weitere Gewinne vor einer möglichen Erschöpfung der Nachfrage hindeutet", fassen sie zusammen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion