IAEA-Chef Grossi zu Atomgesprächen in Teheran

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Rafael Grossi ist in Teheran, um vor Ort die Verhandlungen über das umstrittene iranische Atomprogramm fortzusetzen. Die ersten Gespräche finden laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna mit Außenminister Abbas Araghtschi statt. Zudem soll sich Grossi mit dem Chef der iranischen Atomenergieorganisation Mohammed Eslami sowie erstmals mit dem als moderat geltenden Präsidenten Massud Peseschkian treffen.

Grossi äußerte zuletzt Besorgnis über die Zunahme an hoch angereichertem Uran im Iran. Er beklagte außerdem, dass Teheran keine erfahrenen IAEA-Inspektoren ins Land lasse und nicht bereit sei, über offene Fragen zu geheimen Nuklearaktivitäten zu sprechen. Die Verhandlungen in Teheran sollen laut Grossi dazu beitragen, bisherige Abmachungen umzusetzen und "den Grad an Transparenz zu gewähren", der für eine effektive Arbeit der Behörde notwendig sei.