Leistungsbooster für EV-Akkus - Marktverknappung absehbar

Für Globe Metals CEO Paul Smith markierte der Deal mehr als nur einen Meilenstein: Mit Affilips aus den Niederlanden wurde ein führender Anbieter von Vorlegierungen am operativen Standort in Malawi vorstellig. In der Führungsetage von Globe Metals gilt die geplante Abnahmevereinbarung als Türöffner zum lukrativen europäischen Markt. Smith sieht in der Kooperation „erst den Anfang“.

Es geht um ein weißes, kristallines Pulver, das durch eine Vielzahl spezialisierter Industrieunternehmen stark nachgefragt wird: Niobpentoxid. Es handelt sich um ein feuerfestes Metalloxid mit einem hohen Schmelzpunkt von über 2500 °C und hoher chemischer Stabilität - auch gegenüber Sauerstoff und Feuchtigkeit.

Etwa 90 % des gesamten Niobs wird als Ferroniob bei der Stahlherstellung verbraucht. Das begehrte – und teure – Material kommt zudem in Legierungen, als Katalysator sowie als feuerfestes Material bei Hochtemperaturanwendungen zum Einsatz. Doch es gibt noch sehr viel mehr Anwendungsfelder.

Niob macht optische Linsen leichter, dünner und belastbarer. Das Material verbessert die Leistung von Digitalkameras und spiegellosen Systemkameras. Auch in Smartphones, Tablet-PCs, Ultrabooks oder in GPS-Anwendungen kommt der Rohstoff Niobium vor. Zudem gilt es als Schlüsselmaterial für Quantencomputer.

Niobium als Leistungsbooster für Lithium-Akkus

Zu den seit langem bekannten Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten gesellt sich nun ein weiteres Einsatzfeld hinzu: Lithium-Akkus. Diese sollen durch den Zusatz von Niob eine höhere Energiedichte erhalten, schneller laden und sicherer sein.

Was das konkret bedeutet, lässt sich seit einiger Zeit in Yverdon-les-Bains im schweizerischen Kanton Waadt besichtigen. Dort sitzt seit 1909 der Batteriehersteller Leclanché.

Leclanché stellte im September die eigener Interpretation zufolge weltweit erste Lithium-Ionen-Zelle mit Anodenmaterial auf Niobbasis vor. „Die Zelle hat eine geschätzte Lebensdauer von über 10.000 Zyklen und ist damit ideal für Hochleistungsanwendungen im Schienenverkehr, im Schiffsbau und im Bergbau“, erläuterte das Unternehmen damals. Die Zelle ist unter dem Markennamen XN50 bereits erhältlich und hat frühere Produktlinien des Unternehmens ersetzt.

