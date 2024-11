die Vorzüge von Lycopin, veranschaulicht durch das von der ANICAV geförderte Projekt "Red Gold Tomatoes from Europe"

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Naples, Italien (ots/PRNewswire) - Das "rote Gold" ist ein wichtigerVerbündeter, wenn es um die Gesundheit geht.Gut, rot, saftig und vielseitig . Der Fürst der Mahlzeiten in aller Welt:Tomaten . Sie sind ein Grundnahrungsmittel der mediterranen Ernährung, aber aucheine Quelle von Nährstoffen und Vitaminen, und vor allem Lycopin . DieserKohlenwasserstoff verleiht der Tomate ihre rote Farbe und hilft dem Körper, sichgegen freie Radikale zu schützen und so Krankheiten vorzubeugen, die mit derZellalterung zusammenhängen. Aus diesem Grund gelten Tomaten als Verbündete fürdie Gesundheit und als Elixier der Jugend . Dies besagt das internationaleProjekt "Red Gold Tomatoes from Europe", das von der ANICAV (ItalienischerVerband der Gemüsekonservenindustrie) unterstützt und von der Europäischen Unionkofinanziert wird. Es fördert den Verbrauch und unterstützt den Exportvonitalienischen Bio-TomatenkonservennachDeutschland .Lycopin ist dafür bekannt, dass es wichtige antioxidative, kardioprotektive undkrebshemmende Eigenschaften hat. Tomatenfruchtfleisch enthält 11 mg Lycopin pro100 g, und in der Tomatenhaut sind 54 mg pro 100 g enthalten. Ein hoherLycopingehalt im Blut wird mit einem geringen Auftreten bestimmter Krebsarten inVerbindung gebracht, insbesondere von Prostatakrebs. Tomaten sind reich anVitamin C (grundlegend für das Immunsystem); laut WHO(Weltgesundheitsorganisation) benötigen wir täglich mindestens 45 mg, um uns vorKrankheiten zu schützen. 100 g reife Tomaten enthalten 25 mg, während 100 gverarbeitete Tomaten 43 mg enthalten .Tomaten können auch in Naturkosmetik verwendet werden: eine Mischung ausTomatensaft, Glycerin und Salz für weiche und glatte Hände oder eineSchönheitsmaske mitTomatenextrakten für straffe Haut. Und für Jugendliche,Cremes mit Tomaten vorbereitet kann Akne behandeln.Tomaten sind kalorienarm - nur 18 pro 100g . Sie liefern etwa 1 g Eiweiß pro 100g, enthalten viel Wasser und sind daher ein wirksames harntreibendes Mittel ,wenn sie roh und ohne Salz gegessen werden. Die Tomate hat eine ganz besondereEigenschaft: Das Kochen verbessert die Bioverfügbarkeit von Lycopin undverstärkt dessen antioxidative Wirkung. Die Kinder können ein leckeresThunfisch-Tomaten-Sandwich und Tomatensaft essen. Erinnern Sie sich: Tomatenmüssen richtig rot und reif sein, sonst enthalten sie kein Lycopin, das sonützlich ist. Probieren Sie dieses leckere Rezept:Currywurst mit würziger Tomatensauce und Ketchup und einem Hauch von Currypulverhttps://redgoldfromeurope.eu/recipes/currywurst-with-spicy-tomato-sauce-and-ketc