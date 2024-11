Blue Lagoon erhält Entwurf der Bergbaugenehmigung für sein Goldprojekt Dome Mountain

14. November 2024– Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blue Lagoon Resources Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Entwurf der Bergbaugenehmigung für sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Dome Mountain in der Nähe der Stadt Smithers in der kanadischen Provinz British Columbia erhalten hat. Mit diesem Meilenstein kommt das Unternehmen der Aufnahme der Produktion und dem Ausbau des Projekts in Richtung Betriebsstatus einen Schritt näher.