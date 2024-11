Über ein Drittel der Unternehmen erwartet erheblichen Vorteil von Catena-X (FOTO)

Frankfurt (ots) - Das vielversprechende Projekt Catena-X soll den Datenaustausch

entlang der gesamten Lieferkette in der Automobilindustrie revolutionieren. Doch

bleibt die Frage: Wird diese ambitionierte Vision Realität werden? Eine aktuelle

Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint hat es untersucht.



Die Automobilindustrie steht inmitten tiefgreifender Veränderungen, geprägt von

Digitalisierung, technologischen Umbrüchen und einem steigenden Effizienz- und

Wettbewerbsdruck. In diesem Kontext gewinnt das Konzept der Datenökosysteme

zunehmend an Bedeutung. Mit Catena-X, einem von der Bundesregierung geförderten

Projekt, soll ein nahtloser Datenaustausch entlang der gesamten

Wertschöpfungskette ermöglicht und eine Grundlage für eine neue Ära der

unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit geschaffen werden.







die flächendeckende Implementierung nach wie vor eine Herausforderung dar. Die

Frage bleibt: Kann die ambitionierte Vision einer unternehmensübergreifenden

Vernetzung Realität werden? Und sind genügend Akteure bereit, die damit

verbundenen Herausforderungen anzunehmen?



In ihrer neusten Studie stellt die Management- und Technologieberatung

BearingPoint eine Analyse der aktuellen Situation rund um Catena-X vor. Dabei

wird beleuchtet, wie Branchenvertreter die Relevanz des Datenökosystems

einschätzen und welche Treiber sie zur Teilnahme motivieren. Zudem werden die

bestehenden Herausforderungen thematisiert, die auf dem Weg zu vollständig

vernetzten und transparenten Lieferketten überwunden werden müssen.



Wachsende Relevanz von Catena-X für die Automobilindustrie



Die aus dem Förderprojekt der Bundesregierung hervorgegangene

Catena-X-Initiative gewinnt in der Automobilbranche zunehmend an Bedeutung. Eine

Mehrheit der Befragten (79 Prozent) erwartet, dass das Datenökosystem in den

nächsten drei Jahren erheblichen Einfluss auf die Effizienz und Zusammenarbeit

entlang der Wertschöpfungskette haben wird. Wichtige Treiber sind der Wunsch

nach besserer Vernetzung innerhalb von Lieferketten, regulatorische Vorgaben und

die Notwendigkeit, Kundenanforderungen zu erfüllen. Diese Einschätzung

untermauert das Vertrauen in Catena-X als zukunftsweisendes Modell.



Die Ergebnisse zeigen, dass der verbesserte Datenaustausch als größter Vorteil

von Catena-X betrachtet wird: 79 Prozent der Befragten sehen hierin eine

entscheidende Stärke. Rund 38 Prozent erwarten, dass Catena-X ihrem Unternehmen

einen erheblichen Vorteil verschaffen kann, während 22 Prozent der Befragten

einen leichten Vorteil annehmen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



