JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle in einer Vorschau auf den anstehenden Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Die Veranstaltung folge auf einen abrupten Chefwechsel im August, schrieb Analyst David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er dürfte daher über Veränderungen der Strategie und die mittelfristigen Ambitionen des Nahrungsmittelkonzerns gesprochen werden./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 01:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 01:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 82,85EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 09:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 82

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m