US-Aktien: Auch unter Trump das Maß aller Dinge?

Wer bislang ordentlich Performance am Aktienmarkt machen wollte, kam an Wall Street so wenig vorbei wie Kinder an Schokolade. Das gilt nicht nur für den technologielastigen Nasdaq, sondern auch für den Leitindex S&P 500. Auf den ersten Blick kann der DAX gut mithalten. Doch müssen knapp drei Prozent Dividendenrendite p.a. abgezogen werden, die US-Indices nicht berücksichtigen. Damit ist der DAX eindeutig weniger performance-stark.

Der Kantersieg Donald Trumps mit klaren republikanischen Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus findet sicher nicht überall Gefallen. Aber was bedeutet Trump 2.0 aus reiner Börsensicht? Bleiben US-Aktien weltweit weiter die Nummer 1?

Hintergrund der amerikanischen Outperformance ist der Großmachtstatus, den man der Welt als Stempel aufdrücken kann. Doch genauso wichtig ist die Innovationskraft, das Leistungsprinzip und ihr positives, zukunftsgewandtes Denken, von dem sich so mancher politische Jammerlappen bei uns eine dicke Scheibe abschneiden kann.

Was ist von US-Aktien unter Trump absolut zu erwarten?

Geostrategisch wird Trump zügig ein Ende des Ukraine-Kriegs anstreben. Mit einem absolut dreckigen, Ukraine-unfreundlichen Deal mit Putin, die sich charakterlich sehr ähnlich sind, will er Unsummen an Militärhilfe einsparen. Vor allem aber geht es der Trump-Regierung darum, mit Russland längerfristig wieder ins (wirtschafts-)politische Geschäft zu kommen. So soll die Allianz Peking - Moskau aufgeweicht und die geopolitische Position der USA gegenüber China verbessert werden. US-Stärke hat der Wall Street noch nie geschadet.

Und natürlich wird Trump Amerika wirtschaftlich konsequent fördern, u.a. mit Steuererleichterungen und Deregulierung. Die Zukunftsthemen KI, Biotechnologie und Krypto haben gefälligst in Amerika zuhause zu sein. Auch die Modernisierung der Wirtschaft und ihre Reindustrialisierung stehen ganz oben auf der Agenda Trumps. Von Rohstoffen über das Verarbeitende Gewerbe bis zu High-Tech soll Amerika alle Wertschöpfungspotenziale nutzen.

Sicherlich gibt es noch Lücken im industriellen Bereich. Doch wird Trump hier ein bekanntes Handwerker-Motto anwenden: Was nicht passt, wird passend gemacht. Die Anpassung wird über „Fremdhilfe“ angestrebt. Im Wahlkampf hat Trump davon gesprochen, deutsche zu amerikanischen Autofirmen zu machen. Ketzerisch gefragt: Könnte es sein, dass beispielsweise VW in Deutschland bzw. Europa Werke schließt und diese in Amerika wiederaufbaut? Der höchst kostensensitive Massenmarkthersteller ist auf günstige Standortbedingungen angewiesen, an denen es in Deutschland leider mangelt. Weitere Abwanderungen auch von (Zuliefer-)Unternehmen, die ihren Absatzmärkten folgen, sind aus deutscher Sicht zu befürchten.