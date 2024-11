ProSiebenSat.1 mit Umsatz- und Ergebnisplus in den ersten neun Monaten 2024

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Unterföhring (ots) -- Konzernumsatz steigt um 3 Prozent und reflektiert Marktumfeld: AufNeunmonatssicht stieg der Konzernumsatz um 3 Prozent auf 2.656 Mio Euro. Imdritten Quartal 2024 bewegte sich der Wert mit 882 Mio Euro aufVorjahresniveau, was das wettbewerbsintensive und zunehmend herausforderndeMarktumfeld reflektiert.- Deutliches Wachstum bei Joyn: Joyn wächst dynamisch und erzielte bei denAVoD-Umsätzen ein Plus von 28 Prozent bzw. im dritten Quartal von 15 Prozent.Die TV-Werbeerlöse zeigen hingegen deutlich die enge Korrelation zwischen derKonsumzurückhaltung bei den Verbraucher:innen sowie den verhaltenenInvestitionen der TV-Werbekunden.- Adjusted EBITDA steigt um 10 Prozent: ProSiebenSat.1 verzeichnete in denersten neun Monaten ein Wachstum beim adjusted EBITDA um 10 Prozent auf 267Mio Euro, während der Wert im dritten Quartal unter Vorjahr lag. DasErgebniswachstum im Neunmonatszeitraum basiert sowohl auf höherenEntertainment-Umsätzen als auch auf einem Umsatzanstieg im Segment Commerce &Ventures.- ProSiebenSat.1 bestätigt Jahresausblick: Der Konzern bestätigt weiterhin dieBandbreiten für seine Jahresziele für Umsatz und adjusted EBITDA. Aufgrund dersich verstärkt eintrübenden Entwicklung des TV-Werbemarkts erwartetProSiebenSat.1 derzeit ein adjusted EBITDA unter 575 Mio Euro.Unterföhring, 14. November 2024. Die ProSiebenSat.1 Group hat in den ersten neunMonaten einen Konzernumsatz von 2.656 Mio Euro (Vorjahr: 2.571 Mio Euro)erwirtschaftet. Dies ist ein Plus von 3 Prozent, das zum einen den Anstieg beiden digitalen & smarten Werbeumsätzen in der DACH-Region widerspiegelt und zumanderen ein deutliches Wachstum im Segment Commerce & Ventures. Organisch - dasbedeutet bereinigt um Portfolioveränderungen und Währungseffekte - lag dasWachstum bei 4 Prozent.Damit bewegt sich die Umsatzentwicklung im Rahmen der Jahresprognose, auch wennder Konzernumsatz im dritten Quartal leicht unter Vorjahr lag: Er betrug 882 MioEuro, was einem Minus von 1 Prozent entspricht (Vorjahr: 888 Mio Euro). DieseEntwicklung reflektiert den engen Zusammenhang zwischen der Konsumzurückhaltungder Verbraucher:innen und den im dritten Quartal 2024 verhaltenen Investitionenin TV-Werbung. Zudem haben sich die Umsätze im Segment Dating & Video in einemwettbewerbsintensiven Umfeld deutlich verringert. Organisch bewegte sich derUmsatz auf Vorjahresniveau.Martin Mildner, Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE: "Der für unserTV-Werbegeschäft entscheidende private Konsum hat sich nicht so positiventwickelt wie von uns zu Jahresbeginn erwartet. Dennoch haben wir die erstenneun Monate im Rahmen unserer Erwartungen für das Jahr 2024 abgeschlossen. Trotz