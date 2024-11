Nagarro verzeichnet in den ersten neun Monaten 2024 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr

Im dritten Quartal 2024 stieg der Umsatz auf 242,9 Mio. € und lag damit 3,7 % über dem Vorjahreswert von 234,3 Mio. € im dritten Quartal 2023 bzw. 5,6 % über dem Vorjahreswert in konstanter Währung. Das organische Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr betrug im dritten Quartal 2024 5,0 % bei konstanten Wechselkursen, was einem organischen Umsatzwachstum von 3,0 % gegenüber dem Vorjahr in Euro entspricht. Nagarro hat die Definition der Umsatzkosten ab dem ersten Quartal 2024 überarbeitet, um sie besser an die anderer IT-Dienstleistungsunternehmen anzupassen. Der Gross Profit betrug im dritten Quartal 2024 76,5 Mio. € nach der aktuellen Methode und 66,6 Mio. € nach der vorherigen Methode. Im dritten Quartal 2023 lag der Gross Profit nach der vorherigen Methode bei 56,1 Mio.€. Die Gross Margin betrug im dritten Quartal 2024 27,4 % im Vergleich zu 23,9 % im dritten Quartal 2023, jeweils nach der vorherigen Methode. Nach der aktuellen Methode betrug die Gross Margin im dritten Quartal 2024 31,5 %. Das bereinigte EBITDA stieg von 32,0 Mio. € (entsprechend einer Marge von 13,7 %) im dritten Quartal 2023 auf 34,6 Mio. € (entsprechend einer Marge von 14,3 %) im dritten Quartal 2024.

Das EBITDA stieg von 30,6 Mio. € im dritten Quartal 2023 auf 31,9 Mio. € im dritten Quartal 2024. Die wichtigsten EBITDA-Anpassungen im dritten Quartal 2024 betrafen die Aufwendungen für Earn-outs in Höhe von 0,9 Mio. € und Halteprämien (Retention Bonus) in Höhe von 0,7 Mio. € aus früheren Akquisitionen sowie die Aufwendungen für Mitarbeiteraktienoptionen und das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (ESPP) in Höhe von 0,6 Mio. €. Das EBIT wuchs von 22,1 Mio. € im dritten Quartal 2023 auf 22,6 Mio. € im dritten Quartal 2024. Der Nettogewinn stieg von 12,6 Mio. € im dritten Quartal 2023 auf 12,8 Mio. € im dritten Quartal 2024.

Die Beschäftigtenzahl des Unternehmens hat sich im dritten Quartal 2024 um 363 reduziert.

Ergebnisse für die ersten neun Monate

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 erhöhte sich der Umsatz auf 725,4 Mio. €, was einem Anstieg von 5,0 % gegenüber 690,6 Mio. € in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 entspricht. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum für die ersten neun Monate 2024 betrug 6,1 %. Das organische Umsatzwachstum für die ersten neun Monate 2024 betrug 2,6 % bei konstanten Wechselkursen, was einem organischen Umsatzwachstum von 2,0 % in Euro entspricht. Der Gross Profit in den ersten neun Monaten 2024 betrug 223,5 Mio. € nach der aktuellen Methode und 192,9 Mio. € nach der vorherigen Methode, verglichen mit 175,0 Mio. € in den ersten neun Monaten 2023 nach der vorherigen Methode. Die Gross Margin in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 betrug 26,6 % nach der vorherigen Methode im Vergleich zu 25,3 % in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 nach der vorherigen Methode. Nach der aktuellen Methode betrug die Gross Margin in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 30,8 %. Das bereinigte EBITDA wuchs von 92,4 Mio. € (entsprechend einer Marge von 13,4 %) in den ersten neun Monaten 2023 auf 109,3 Mio. € (entsprechend einer Marge von 15,1 %) in den ersten neun Monaten 2024. Das EBITDA stieg von 88,7 Mio. € in den ersten neun Monaten 2023 auf 100,7 Mio. € in den ersten neun Monaten 2024. Das EBIT erhöhte sich von 64,7 Mio. € in den ersten neun Monaten 2023 auf 72,3 Mio. € in den ersten neun Monaten 2024. Der Nettogewinn stieg von 39,1 Mio. € in den ersten neun Monaten 2023 auf 41,3 Mio. € in den ersten neun Monaten 2024.

