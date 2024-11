KfW / KfW Research: Stimmung von Wagniskapitalgebern in Deutschland ...

KfW Research: Stimmung von Wagniskapitalgebern in Deutschland bessert sich

- Geschäftsklima-Index: Venture-Capital-Investoren beurteilen aktuelle Geschäftslage deutlich positiver

- Fundraisinglage bessert sich

- Exitklima bleibt frostig



Die Stimmung von Wagniskapitalgebern in Deutschland hat sich im dritten Quartal 2024 deutlich verbessert. Das Geschäftsklima im Venture-Capital-Segment liegt nach mehr als zwei Jahren im Negativbereich nun wieder im langjährigen Durchschnitt. Während sich die Beurteilung der Geschäftserwartungen mit einem leichten Plus zum Vorquartal stabilisierte, stieg die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage sehr deutlich an.