Drei: Bis zu 150 Euro Xmas-Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-...

Gemäß dem Motto "Weihnachten wie du willst. Mit Angeboten so besonders wie du" bietet Drei für jeden Wunsch das passende Weihnachts-Angebot. So erhalten Kund:innen ab 14. November 2024 bei Neuanmeldungen und Vertragsverlängerungen, mit und ohne Bindung, einen Xmas-Bonus von bis zu 150 Euro (Höhe abhängig von der monatlichen Grundgebühr), Top-Smartphones ab 0 Euro sowie eine Gratis -Aktivierung. Der Weihnachtsbonus wird bei Vertragstarifen über den Zeitraum von 24 Monaten und bei SIM Only über 12 Monate auf der monatlichen Rechnung aliquot gutgeschrieben.



Zwtl.: Süßer die Smartphones nie klingeln.



So haben etwa Neukund:innen des Unlimited M Sprachtarifs mit unlimitiertem 5G die Wahl zwischen Top Smartphones (Samsung A55 oder vivo V40) um 0 Euro und zahlen dank 60 Euro Xmas-Bonus statt 29,90 Euro nur 27,40 Euro pro Monat. Unlimited XL Kund:innen erhalten zum neuen Samsung S24 bzw. Google Pixel 9 um 0 Euro einen 150 Euro Xmas- Bonus und zahlen statt 64,90 Euro nur 58,65 Euro monatlich. Ab zwei kombinierten Tarifen sparen Kund:innen im Rahmen von Unlimited Mix zusätzlich 10% pro Grundgebühr. Auch für Jugendliche gibt es bei den MyLife Tarifen mit 24-Monatsbinung und Top- Smartphones um 0 Euro Ersparnisse von bis zu 65 Euro. MyLife SIM Unlimited und MyLife DataNet mit unlimitiertem 5G sind jetzt ebenso stark vergünstigt.



Zwtl.: Fast Christmas: Günstiges Internet für zuhause in jeder Variante.



Internet-Kund:innen haben ab 14. November eine breite Auswahl an Lösungen mit bis zu 150 Euro Xmas-Bonus: mit Router und 24- Monatsbindung, als SIM only Variante oder als FIX Data Tarif mit Geschwindigkeitsgarantie (Fix Data 150 bis 1000).



Zwtl.: Drei Business: Weihnachtsbonus, Top-Smartphones und Gratis- Aktivierung.



NeukundInnen der Business Unlimited Tarife mit Top-Smartphones sparen zwischen 50 Euro netto (Business Unlimited S mit 24- Monatsbindung) und 150 Euro netto (Business Unlimited XXL mit 24- Monatsbindung). Kund:innen, die kein neues Smartphone wünschen, haben die Wahl zwischen drei attraktiven SIM only Tarifen mit bis zu 60 Euro netto Ersparnis. Viele Ermäßigungen gibt es auch für Internet für zuhause mit oder ohne Router sowie vier FIX Data Tarifen mit Bandbreiten-Garantie. Mehr auf https://www.drei.at/xmas

* Tarifabhängiger Xmas-Bonus in ausgewählten Sprach- und Datentarifen: Bonus wird anteilig über 24 Monate bzw. bei SIM-Only Tarifen bei aktiver Nutzung über 12 Monate auf der monatlichen Rechnung gutgeschrieben. Danach reguläres Entgelt laut Entgeltbeschreibung. Angegebene Monatsentgelte schon abzüglich Bonus. Der Bonus geht bei Tarifwechsel verloren, er ist mit dem Unlimited Mix Rabatt kombinierbar, aber nicht mit anderen Aktionen. Mehr auf drei.at/xmas.Zzgl. 3 URA bei Kauf eines Smartphones.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 478 Mio. Als führender Telekom- Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits rund 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. Mehr auf http://www.drei.at



Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Pressesprecher

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse



