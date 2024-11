ASML setzt weiter auf KI-Boom - Umsatzprognose für 2030 bestätigt

Alle Titel aus dem Halbleiter-Segment weisen hohe Volatilität aus, aber wichtig ist hier nur der langfristige Trend, den ich im gestrigen Chart aufgezeigt habe. Jetzt stellen wir uns einen langfristig orientierten Kleinanleger vor, der XX-Aktien im Portfolio hat und dieser würde bei Schwankungen jedes Mal seine Gewinner aus dem Depot werfen, um dann jedes Mal 25% Steuer + Soli abzudrücken und gleichzeitig nie zu wissen, ob und wann er einen sauberen Wiedereinstieg findet. Ich bin seit 1999 dabei und kann euch versichern, dass ihr das niemals hinbekommen würdet, abgesehen davon, dass ihr in der Regel tagsüber eurem normalen Job nachgeht, der dafür sorgt, dass ihr euer Portfolio peu a peu füllen könnt. Gehen wir also davon aus, wir haben hier lauter smarte Kleinanleger, die Kraft ihrer Erfahrung wissen, dass man einem adäquaten Risiko-Management folgen sollte, damit ein heftiger Drawdown eines Unternehmens nicht sofort das gesamte Depot in ein Ungleichgewicht bringen könnte. Wenn man dann noch ein Depot führt, was eine klare Übergewichtung des Halbleiter-Universums aufweist, so wie es bei mir der Fall ist, dann reduziert man dieses Ungleichgewicht durch Rebalancing bei diversen Stocks, so wie ich es im Zukunfts-Depot mit ASML, NVDA und AMD vorgenommen hatte.Genau "das" ist der Grund, warum sich in "diesem" Depot nur noch eine ASML befindet, was aber kein Ding ist, weil meine größte Depot-Position dieser ETF hier ist:https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=IE00BMC38736#uebersichtMit diesem tollen Halbleiter-ETF frühstücke ich in einem Husch die Creme de la Creme der Halbleiterindustrie ab und bekommen als Top noch eine ASML obendrauf.Der VanEck-ETF ist mit >der mit Abstand größte Depotanteil im Zukunfts-Depot:Mit den restlich verbliebenen Halbleiter-Stocks zusammen bin ich ()noch immer in diesem Sektor überinvestiert, konnte aber wenigstens die Risiken durch den Verkauf diverser Anteile dennoch ein Stück weit reduzieren. Ihr seht also, dass ich einen triftigen Grund hatte, mich von Anteilen zu trennen, um das damit freigewordene Geld für eine weitere Diversifikation nutzen zu können, wobei hier vorgesehen ist, mehr in ETT zu investieren, damit ich ein gesundes Gleichgewicht Einzelaktien vs. ETF hinbekomme. Davon abgesehen, ist die Anzahl von Aktien kein Merkmal von Qualität. Wichtig ist die "Balance" des Portfolios, welches man in der Regel über "Jahrzehnte" führt und damit ruhig schlafen möchte. Nur Angeber aka "Blender" glauben mit verlogenen Angaben über ihre angeblichen Stocks, was sie aber nie beweisen, angeben zu müssen. Mein Zukunfts-Depot hat eine (aktuelle) Gesamtgröße + Cash von ca. 43.000,00€, welches ich seit >3 Jahren hier bei Wallstreet transparent führe, damit ich gegenüber verunsicherten Kleinanlegern beweisen kann, dass man mit Plan, Mut und langfristiger Ausrichtung Erfolg haben kann. Ich mache das nicht als Nabelschau, sondern um Newbies einen Weg aufzuzeigen, wie es gehen könnte und gleichzeitig dieser Weltuntergangs-Kakophonie von Medien und "Experten" etwas in Echtzeit entgegen zu setzen, weil ein Echtzeit-Depot, welches jeder täglich verfolgen kann, ein guter Beweis dafür ist.Die Summe an sich ist gar nicht so wichtig, sondern wie man es macht. Ich habe bewusst diese Gesamtsumme avisiert, damit auch Normalbürger in der Lage sind es so aufbauen zu können, wobei jeder für sich alle Anteile auf seine verfügbare Liquidität herunterrechnen kann. Und wer über mehr Geld verfügt, passt dann die Positionsgrößen dann eben dementsprechend an. Jeder von euch kann transparent verfolgen, was ich hier seit Jahren treibe, ein Klick auf den Nickname genügt. In diesem Blog stelle ich auch immer wieder Aktien vor, wenn ich eine günstige Möglichkeit für einen Einstieg aka Nachkauf sehe. Ich betreibe das also bunt gemischt, damit keine Langeweile aufkommt. Ihr seht also erneut, was dieser dumme Verweis auf "eine" Aktie als Hintergrund hat und welche Gründe es dafür gibt. Aber warum sollte jemand wie der @ Begriffe wie "langfristiges" Investieren + Risiko-Management und Diversifikation verstehen und richtig einordnen können. Das wäre ja wirklich Mal ein Wunder ;-)