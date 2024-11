Veigel startet SYNPLI - Digitaler Partner der Fahrschule von morgen (FOTO)

Öhringen (ots) - Der Fahrschulfahrzeugausstatter Veigel bricht in die Zukunft

auf: Mit SYNPLI stellt das Traditionsunternehmen eine neue digitale

Lernplattform vor, welche die Fahrausbildung effizienter, sicherer und moderner

macht. "Wir verbinden mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Fahrschulbranche mit

den Möglichkeiten moderner Technologien", sagt Jann H. Swyter, CEO der Veigel

GmbH & Co. KG. "SYNPLI unterstützt Fahrlehrer dabei, ihre Expertise noch

effizienter einzusetzen und die Ausbildungsqualität weiter zu steigern."



Die neue Plattform ist das Ergebnis intensiver Zusammenarbeit mit Fahrschulen

und Verkehrspädagogen. Im Mittelpunkt steht ein innovatives Kamerasystem des

dänischen KI-Startups YAAK. Bis zu acht Kameras erfassen das Geschehen während

der Fahrstunde. SYNPLI kombiniert die Technik mit einer Lernapp, die sich den

Bedürfnissen der Fahrschüler anpasst. "Wir bieten Fahrlehrern ein Werkzeug, das

ihre tägliche Arbeit ergänzt", erläutert Swyter.









Das System vernetzt modernste Technik mit bewährter Fahrschul-Expertise: Eine

intelligente Software analysiert das Fahrverhalten und den Lernfortschritt der

Schülerinnen und Schüler. Die KI-basierte Analyse hilft dabei, gezielt auf

Schwächen einzugehen.



Gemeinsam für mehr Sicherheit



SYNPLI ist Teil des Engagements von Veigel für die Vision Zero - das Ziel, die

Zahl der Verkehrstoten bis 2050 auf null zu senken. "Eine fundierte

Fahrschulausbildung ist der Grundstein für sicheres Fahren", betont Swyter. "Wir

bauen auf das Wissen und die Erfahrung der Fahrlehrer, um gemeinsam eine

sichere, zukunftsorientierte Ausbildung zu schaffen."



Markteinführung 2025



Erste erfolgreiche Pilotprojekte laufen. Ab Januar 2025 wird SYNPLI

deutschlandweit verfügbar sein. Die Plattform bietet Werkzeuge für eine moderne

Ausbildung - angepasst an die immer komplexer werdenden Anforderungen des

Straßenverkehrs von heute. Der Schritt in den europäischen Markt steht bevor.



Über Veigel und SYNPLI



Veigel Automotive ist seit über einem Jahrhundert der verlässliche Partner für

Fahrschulen und behindertengerechte Mobilitätslösungen. Mit SYNPLI geht das

Unternehmen den nächsten Schritt, indem es innovative Technologien nutzt, um

Fahrlehrer zu unterstützen und Fahrschülern eine zukunftsweisende Ausbildung zu

ermöglichen.



Pressekontakt:



Für Rückfragen:

Luigi Savignano

Leitung Marketing

mailto:presse@synpli.de

https://www.synpli.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177400/5908357

OTS: Veigel GmbH + Co. KG





Fahrschulausbildung auf neuem NiveauDas System vernetzt modernste Technik mit bewährter Fahrschul-Expertise: Eineintelligente Software analysiert das Fahrverhalten und den Lernfortschritt derSchülerinnen und Schüler. Die KI-basierte Analyse hilft dabei, gezielt aufSchwächen einzugehen.Gemeinsam für mehr SicherheitSYNPLI ist Teil des Engagements von Veigel für die Vision Zero - das Ziel, dieZahl der Verkehrstoten bis 2050 auf null zu senken. "Eine fundierteFahrschulausbildung ist der Grundstein für sicheres Fahren", betont Swyter. "Wirbauen auf das Wissen und die Erfahrung der Fahrlehrer, um gemeinsam einesichere, zukunftsorientierte Ausbildung zu schaffen."Markteinführung 2025Erste erfolgreiche Pilotprojekte laufen. Ab Januar 2025 wird SYNPLIdeutschlandweit verfügbar sein. Die Plattform bietet Werkzeuge für eine moderneAusbildung - angepasst an die immer komplexer werdenden Anforderungen desStraßenverkehrs von heute. Der Schritt in den europäischen Markt steht bevor.Über Veigel und SYNPLIVeigel Automotive ist seit über einem Jahrhundert der verlässliche Partner fürFahrschulen und behindertengerechte Mobilitätslösungen. Mit SYNPLI geht dasUnternehmen den nächsten Schritt, indem es innovative Technologien nutzt, umFahrlehrer zu unterstützen und Fahrschülern eine zukunftsweisende Ausbildung zuermöglichen.Pressekontakt:Für Rückfragen:Luigi SavignanoLeitung Marketingmailto:presse@synpli.dehttps://www.synpli.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177400/5908357OTS: Veigel GmbH + Co. KG