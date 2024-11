Nach erfolgreicher Medi-Studie Biotech-Unternehmen knallt zweistellig nach oben Positive Ergebnisse in der Phase-1-Studie kann das dänische Biotech-Unternehmen Gubra vorweisen. Dabei geht es um ein Mittel gegen Fettleibigkeit. Die Aktie springt im frühen Handel am Donnerstag zweistellig an.