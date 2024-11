UNIQA FlexSolution Lebensversicherung: Ausschließlich Fonds,...

UNIQA optimiert das Angebot ihrer fondsgebundenen Lebensversicherung " https://www.uniqa.at/versicherung/flv/cms/at/investment/Fondgebunden- e_Lebensversicherung_FlexSolution1.de.html ". "Mit zwölf Investmentfonds deckt die neue Fondspalette ein breites Spektrum an individuellen Bedürfnissen ab", sagt Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich der UNIQA Insurance Group AG . Die Fonds berücksichtigen ökologische oder soziale Merkmale ("Artikel-8-Fonds") oder haben eine nachhaltige Zielsetzung ("Artikel-9-Fonds", zertifiziert mit dem Österreichischen Umweltzeichen). "Fonds, die den Nachhaltigkeitskategorien nicht entsprechen, werden in der UNIQA FlexSolution im Neuverkauf nicht mehr angeboten", betont Humer .

"Eine Lebensversicherung abzuschließen, ist eine Entscheidung für viele Jahre. Unsere Beraterinnen und Berater unterstützen unsere Kundinnen und Kunden dabei, die nach den jeweiligen Wünschen und Bedürfnissen am besten passenden Produkte zu wählen - und Nachhaltigkeit spielt dabei eine immer größere Rolle", sagt Humer und verweist auf die Ergebnisse der UNIQA Finanzvorsorge-Studie 2024: Für über ein Viertel (26 %) der in Österreich lebenden Menschen ist es wichtig, dass ihre Beiträge als "Green Investments" angelegt werden. Ein Drittel der Befragten (32 %) würde sich generell für nachhaltige Investments entscheiden, wenn es die Möglichkeit dafür gibt. Bei UNIQA haben Kund:innen mit den "Artikel-9-Fonds", die auch mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert sind, diese Möglichkeit.

Wichtiger Hebel für grüne Transformation



Die Einführung der neuen Fondsliste ist Teil einer umfassenden Strategie von UNIQA, Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen zu verfolgen. "Die Versicherungsbranche ist einer der größten institutionellen Investoren Europas, allein in Österreich verwaltet sie über 100 Milliarden Euro", erläutert René Knapp , Vorstand für Personenversicherung und Asset Management der UNIQA Insurance Group AG. "Unser Leben und Wirtschaften muss schrittweise nachhaltig werden, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Mit entsprechenden Produkten haben die Menschen die Möglichkeit wichtige Impulse zu setzen", betont Knapp weiter. Bei UNIQA liegen die eigenen Sustainable Investments bei derzeit rund 2,2 Milliarden Euro. In zwei Jahren (2021 bis 2023) konnte diese Summe um rund zwei Drittel (67 %) gesteigert und der Anteil der Sustainable Investments am Gesamtportfolio mit 10 Prozent im Jahr 2023 nahezu verdoppelt werden.

"Es braucht auch Rahmenbedingungen, die nachhaltige Investments begünstigen und diese für Kundinnen und Kunden attraktiver machen", so Knapp . "Das könnte eine Steuerbefreiung von nachhaltigen Investments im Rahmen von Lebensversicherungen sein, die neben dem Klima-Aspekt auch die wichtige private Altersvorsorge unterstützen würde."



Details zu UNIQA FlexSolution



Für maximale Transparenz und Orientierung bei der Auswahl sind alle neuen Fonds drei verschiedenen Nachhaltigkeitskategorien - a, b und c - zugeordnet. Von "Kategorie a absteigend zahlen sie abweichend stark auf die Erreichung verschiedener ESG-Ziele ein.

Die drei Säulen der UNIQA FlexSolution:



1. UNIQA Portfolios II-V : Die vier UNIQA Dachfonds decken alle Risikoklassen von 2-5 ab und sind somit für vielfältige Bedürfnisse geeignet. Von Treibhausgasemissionen bis hin zu sozialen Belangen berücksichtigen sie unterschiedliche Nachhaltigkeitsfaktoren der Kategorie (c) und sind somit für umweltbewusste Anleger:innen eine attraktive Option.



2. Passive Indexfonds investieren weltweit breit gestreut in Unternehmen mit guten ESG-Ratings und schließen Unternehmen aus kritischen Sektoren aus (u.a. Tabak, umstrittene Waffen, Öl, Atomkraft).



3. Fonds mit Umweltzeichen : Diese drei Artikel-9-Fonds von renommierten Anbietern (Raiffeisen, Swisscanto) verfolgen nachhaltige Ziele und sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Die Einzelfonds veranlagen zu mehr als 80 Prozent in nachhaltige Investments, gemäß der Nachhaltigkeitskategorie (b) und wurden für Anleger:innen mit einem besonders starken Fokus auf Nachhaltigkeit konzipiert.



Hier finden Sie https://press-

news.uniqagroup.com/Media.aspx?menueid=2547&l=deutsch .

Quellen:

https://press-news.uniqagroup.com/news-uniqa-finanzvorsorge-studie- wann-die-oesterreicherinnen-finanziell-erwachsen-sind?id=206410& menueid=1655&l=deutsch , durchgeführt von Reppublika Research & Analytics

Befragte Personen: n = 3.207 Personen in Österreich (16- bis 60- Jährige)

Repräsentativ für die österreichische Bevölkerung

Computer Assisted Web Interviews (CAWI) im Talk Online Panel Befragungszeitraum: 26.04. bis 03.06.2024



Summe der Assets der österreichischen Versicherungswirtschaft: https://www.fma.gv.at/fma-bericht-zum-2-quartal-2024-der- oesterreichischen-versicherungswirtschaft-signifikante-steigerung-des -praemienvolumens-gute-ertragslage-und-solvabilitaet/ , 10.9.2024

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0083 2024-11-14/10:57