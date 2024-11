OTS enomyc / enomyc: Übernahme der LaPur GmbH in Northeim erfolgreich ... Die M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc konnten für die LaPur GmbH in Northeim den Investor Bönning+Sommer GmbH & Co. KG aus Warburg gewinnen. Die Transaktion erfolgte im Auftrag der Kanzlei Eckert Rechtsanwälte, Hannover, dem …