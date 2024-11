Eurozone Industrieproduktion fällt stärker als erwartet Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im September stärker als erwartet gefallen. Sie sank im Vergleich zum Vormonat um 2,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen …