Das stärkste Perowskit-Quantenpunkt-Patentportfolio der Welt steht zum Verkauf

Chicago (ots/PRNewswire) - Ocean Tomo Transactions, ein Teil von J.S. Held, gibt

den Verkauf des weltweit stärksten Patentportfolios an Perowskit-Quantenpunkten

sowie des damit verbundenen Know-hows und der Produktionsanlagen durch das in

der Schweiz ansässige Technologieunternehmen Avantama AG bekannt. Avantama ist

ein führender Anbieter von Hightech-Materialien für die Elektronik mit

Innovationen für optische und elektronische Beschichtungen.



Avantama hat ein globales Patentportfolio von mehr als 220 Vermögenswerten

entwickelt, das Innovationen abdeckt, darunter Prozesse, Zusammensetzungen,

Formulierungen, Filme und Geräte für die Kommerzialisierung von

Halbleiter-Nanopartikeln sowie Quantenpunkt-Tinten und -Filmen, die für

Perowskit-Solarzellen, SWIR-Sensoren und LCD-, QD-OLED-, QD-microLED- und

QD-EL-Displays unerlässlich sind.





Das Unternehmen hat das Kommerzialisierungspotenzial dieser Technologien mitbewährten und etablierten Produktionskapazitäten im Multi-Tonnenmaßstab in derSchweiz nachgewiesen. Die Materialien von Avantama verfügen über eine weltweitrekordverdächtige Leistungseffizienz von 25 % in Perowskit-PV-Zellen undführenden QD-EL-Display-Demonstratoren ermöglicht. Das Unternehmen ist seit 2016ein geprüfter Materiallieferant für Elektronik.Die Technologien von Avantama sind entscheidend für die Kommerzialisierung vonPerowskit-Solarzellen, welche ETL- und HTL-Tinten aus Halbleiternanopartikelnnutzen, sowie von Displays der nächsten Generation, diePerowskit-Quantenpunkt-Tinten und -Filme nutzen. Die Nanopartikelformulierungendes Unternehmens werden routinemäßig bei der Entwicklung von lösungsbasiertenPerowskit-Solarzellen, organischen Solarzellen, SWIR-Detektoren undQD-EL-Displays eingesetzt. Ihre kadmiumfreien Quantenpunkte definieren zusehendsden Display-Markt mit einer branchenführenden optischen Leistung und einerunübertroffenen Rec.2020-Abdeckung neu.Die Nanopartikelformulierungen von Avantama sind in hohem Maße anpassbar undbieten eine unvergleichliche Materialflexibilität, fein abgestimmteNanopartikelgrößen, Partikelfunktionalisierungen sowieBeschichtungsformulierungen für verschiedene Beschichtungs- und Druckverfahren.Mehr als ein Jahrzehnt Spezialisierung auf die Entwicklung von Nanopartikeln undFormulierungen bestätigen die Fähigkeit des Teams, kundenspezifischeNanopartikel und Formulierungen im Multi-Tonnenmaßstab reproduzierbarherzustellen. Dieses wertvolle technologische Know-how wird mit dem Angebotebenfalls angeboten.Ocean Tomo, welches Teil von J.S. Held ist, vertritt Avantama bei dieser