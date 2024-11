Unternehmen reagieren auf sinkende Zahlungsmoral

Mainz (ots) - Jedes zweite Unternehmen in Lateinamerika ist von Zahlungsverzug

betroffen und muss länger auf sein Geld warten. Die durchschnittliche Dauer des

Zahlungsverzugs ist 2024 auf 52 Tage gestiegen - ein deutlicher Anstieg im

Vergleich zum Vorjahr. Um die eigene Liquidität zu stärken, haben viele Firmen

ihre Kreditbedingungen verschärft und bitten früher zur Kasse. Zu diesem

Ergebnis kommt eine Umfrage des Kreditversicherers Coface, an der Unternehmen

aus mehr als sieben Ländern teilgenommen haben.



Offene Rechnungen, die zu spät bezahlt werden, sind nach wie vor ein Risiko für

die Liquidität lateinamerikanischer Unternehmen: Im Jahr 2024 geben 51% der

Befragten an, dass sie von Zahlungsverzug betroffen sind. "In Argentinien,

Brasilien, Kolumbien und Mexiko berichten deutlich mehr Unternehmen von einem

Anstieg als von einem Rückgang der Zahlungsverzögerungen. Dies lässt eine

allmähliche Verschlechterung der Handelsbedingungen erkennen", sagt

Coface-Volkswirtin Patricia Krause. Die durchschnittliche Dauer des

Zahlungsverzugs ist erheblich gestiegen - von 36 Tagen im Jahr 2023 auf 52 Tage

im Jahr 2024. Besonders deutlich ist dieser Anstieg in Ecuador (+26 Tage

gegenüber 2023), Kolumbien (+22 Tage) und Peru (+21 Tage) zu spüren. Am längsten

müssen Unternehmen aus Ecuador auf ihr Geld warten, der durchschnittliche

Zahlungsverzug beträgt mit 64 Tagen rund 9 Wochen. Die kürzeste Wartezeit müssen

dagegen Firmen in Brasilien (33 Tage; +4) und Argentinien (45 Tage; +16)

überbrücken.







Befragten, dass ihre Kunden selbst von Zahlungsverzug betroffen sind. Um

Zahlungsausfälle zu vermeiden, nutzt die Mehrheit Kreditmanagement-Lösungen wie

eine Warenkreditversicherung, Inkasso-Services, Wirtschaftsauskünfte oder

Factoring. Nur 3% der Befragten gaben an, überhaupt kein Schutzinstrument

einzusetzen.



Zahlungsfrist um eine Woche verkürzt



Auf das schwierige wirtschaftliche Umfeld in der Region haben die Unternehmen

mit einer Verschärfung ihrer Kreditkonditionen reagiert. Im Jahr 2024 bieten 88%

der befragten Unternehmen ein Zahlungsziel, also einen Lieferantenkredit, an.

Die durchschnittliche Kreditlaufzeit ist jedoch von 60 Tagen im Vorjahr auf 53

Tage im Jahr 2024 gesunken - ein Trend, der in sämtlichen Ländern, die an der

Befragung teilgenommen haben, zu beobachten ist. Zum Vergleich: In China betrug

die durchschnittliche Zahlungsfrist bei der letzten Befragung durch Coface 70

Tage, in Frankreich waren es 48 Tage und in Deutschland 32 Tage.



Am frühesten werden die Kunden mexikanischer Unternehmen zu Kasse gebeten, hier

beträgt die durchschnittliche Zahlungsfrist 46 Tage. Am großzügigsten agieren

Firmen in Brasilien, deren Kunden mit 60 Tagen rund zwei Monate Zeit haben,

offene Rechnungen zu begleichen. Mit Blick auf die verschiedenen

Wirtschaftszweige bietet die Holzbranche mit 36 Tagen die kürzesten

Kreditlaufzeiten an, während die Chemie- und die Pharmabranche durchschnittliche

Zahlungsfristen jenseits von 60 Tagen anbieten.



Über die Studie



Die Coface-Umfrage zu Zahlungserfahrungen und Kreditmanagementpraktiken von

Unternehmen in Lateinamerika wurde zwischen Juli 2024 und September 2024

durchgeführt. Insgesamt 468 Unternehmen aus 13 Branchen und mehr als sieben

wichtigen Volkswirtschaften (u.a. Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador,

Kolumbien, Mexiko, Peru) nahmen an der Befragung teil.



Die gesamte Studie und Grafiken zum Download: http://www.coface.de



Pressekontakt:



Coface, Niederlassung in Deutschland

Sebastian Knierim - Pressesprecher -

Tel. 06131/323-335

mailto:sebastian.knierim@coface.com

http://www.coface.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51597/5908424

OTS: Coface Deutschland





