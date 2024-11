Studie von Bain und Fondazione Altagamma / Weltweite Luxusausgaben stagnieren bei 1,5 Billionen Euro

München (ots) -



- Hochwertige Erlebnisse, einschließlich Hospitality und Gastronomie, gehören zu

den neuen Wachstumstreibern in der Luxusbranche

- Markt für persönliche Luxusgüter verzeichnet - abgesehen von dem

pandemiebedingten Einbruch - ersten Abschwung seit der globalen Finanzkrise

- Marken müssen ihre Strategien überdenken und Erfolgsfaktoren neu kombinieren,

wobei Personalisierung und Technologieeinsatz mit entscheidend sind



Die weltweiten Luxusausgaben werden sich 2024 voraussichtlich auf nahezu 1,5

Billionen Euro belaufen. Damit bewegt sich der Markt ungefähr auf dem Niveau des

Vorjahres. Zu diesem Ergebnis kommen die internationale Unternehmensberatung

Bain & Company und der italienische Luxusgüterverband Fondazione Altagamma in

ihrer aktuellen "Luxury Goods Worldwide Market Study".





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Meta Platforms (A) Aktie Beiträge: 12.869 Beiträge:

Luxusbranche verliert KundschaftRund um den Globus fährt die Luxuskundschaft, die sich mit makroökonomischenUnsicherheiten und anhaltenden Preiserhöhungen der Marken konfrontiert sieht,gerade ihre diskretionären Ausgaben zurück. Nach Einschätzung von Bain dürfteder Markt für persönliche Luxusgüter daher - abgesehen von dem vorübergehendenpandemiebedingten Einbruch - seinen ersten Abschwung seit der Finanzkrise2008/2009 erleben und rund 363 Milliarden Euro erreichen. Verglichen mit demVorjahr würde dies einen Rückgang um rund 2 Prozent (bei aktuellenWechselkursen) bedeuten. Dieser Trend - besonders ausgeprägt bei der GenerationZ, deren Engagement für Luxusmarken weiter abnimmt - hat zu einer Verkleinerungder Luxuskundschaft um etwa 50 Millionen in den letzten zwei Jahren geführt.Unterdessen nimmt der Anteil der Top-Kundschaft am Luxuskonsum weiter zu."Der gesamte Luxusmarkt ist 2024 trotz makroökonomischer Unsicherheitenbemerkenswert stabil geblieben, was größtenteils auf die Nachfrage nachhochwertigen Erlebnissen zurückzuführen ist", erklärt Marie-Therese Marek,Partnerin bei Bain & Company und Luxusgüterexpertin. Dennoch sei die Kundenbasiszuletzt geschrumpft. "Die Marken sollten diesen Weckruf zum Anlass nehmen, ihrWertversprechen neu auszurichten", so Marek. "Um vor allem jüngere Kundinnen undKunden zurückzugewinnen, müssen sie kreativ vorangehen. Gleichzeitig sollten siesich auf ihr Top-Kundensegment fokussieren und dieses überraschen, unterhaltenund begeistern." Insgesamt werde es entscheidend sein, die Personalisierung zuforcieren, die direkte Interaktion zu stärken und Technologien zur Skalierungeinzusetzen.Hochwertige Erlebnisse, kleinere Anschaffungen und Outlets stehen im Fokus