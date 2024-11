Bitcoin wird auf 500.000 US-Dollar zusteuern, sagt Novogratz

Trump sagte während einer Bitcoin-Konferenz im Juli, dass die USA alle Bitcoins, die die Regierung besitzt oder erwerben wird, behalten und "diesen enormen Reichtum in ein dauerhaftes nationales Vermögen umwandeln werden, das allen Amerikanern zugutekommt", sobald er Präsident ist. Andere Befürworter haben vorgeschlagen, dass die USA etwa 1 Million Bitcoin kaufen sollten, was bei den aktuellen Preisen der Kryptowährung mehr als 90 Milliarden US-Dollar wert wäre.

"Ich denke immer noch, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist", sagte Michael Novogratz in einem Bloomberg-Interview. "Die Republikaner kontrollieren zwar den Senat, aber sie haben nicht annähernd 60 Sitze. Ich denke, dass es für die Vereinigten Staaten sehr klug wäre, den Bitcoin, den sie haben, zu nehmen und vielleicht noch etwas hinzuzufügen und zu sagen, dass wir der Welt zeigen wollen, dass wir ein technologieorientiertes Land sein werden, ein Land, in dem Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte an erster Stelle stehen. Ich denke nicht unbedingt, dass der US-Dollar etwas braucht, um ihn zu stützen."