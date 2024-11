Siemens schiebt den DAX an

Die europäischen Schaukelbörsen bleiben uns erhalten. Am Mittwoch wurde der „Dip“ um 18.800 Punkte gekauft. Mit den Quartalszahlen von Siemens und Telekom steigt der DAX wieder über 19.200 Punkte. „Siemens treibt den DAX am Donnerstag mit rund 70 Punkten an. “ erklärt Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Der Münchner Technologiekonzern hat trotz der anhaltenden Schwäche seines Aushängeschilds Digital Industries leicht zugelegt. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) auf vergleichbarer Basis um drei Prozent auf 75,9 Milliarden Euro, das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft verbesserte sich auf 11,4 (2022/23: 11,3) Milliarden Euro, wie Siemens am Donnerstag mitteilte. Erwartet hatte der Konzern ein Umsatzplus von mindestens vier Prozent, wobei Finanzvorstand Ralf Thomas die Erwartungen zuletzt schon gedämpft hatte. Unter dem Strich stand ein Rekordgewinn von 9,0 (8,5) Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine um 50 Cent erhöhte Dividende von 5,20 Euro je Aktie erhalten.