1.100 Kilometer Wasserstoff-Leitungen für eine grüne Gasversorgung in NRW (FOTO)

Dortmund (ots) - Dort, wo heute noch Erdgas fließt, sollen bald Wasserstoff und

andere grüne Gase transportiert werden - so lautet das zentrale Ziel des in

Dortmund ansässigen Fernleitungsnetzbetreibers Thyssengas. Mit der Bestätigung

des Wasserstoff-Kernnetzes durch die Bundesnetzagentur am 22. Oktober 2024 ist

Thyssengas diesem Ziel einen entscheidenden Schritt nähergekommen: Der

offizielle Startschuss für die Umsetzung der geplanten Wasserstoff-Leitungen ist

gefallen. Insgesamt umfasst der Thyssengas-Anteil am H2-Kernnetz rund 1.100

Leitungskilometer.



"Die Bestätigung des Wasserstoff-Kernnetzes ist ein Meilenstein für Thyssengas

und alle Akteure entlang der H2-Wertschöpfungskette", so Dr. Thomas Gößmann ,

Vorsitzender der Geschäftsführung der Thyssengas GmbH. "Damit ist der

Startschuss für die Umsetzung einer deutschlandweiten H2-Transportinfrastruktur

gefallen - also auch für die von Thyssengas eingebrachten H2-Leitungen."

Hervorzuheben sei, dass die Modellierung des Wasserstoff-Kernnetzes sowie die

Schaffung der notwendigen regulatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen in

einer Rekordzeit von nur 18 Monaten umgesetzt wurde, so Dr. Gößmann weiter.









Thyssengas plant, im Rahmen des H2-Kernnetzes, etwa 35 Neubau- und

Umstellungsprojekte mit einer Gesamtlänge von insgesamt rund 1.100

Leitungskilometern zu realisieren. Die Planungen zielen darauf ab, sowohl die

großen Industriezentren als auch den Mittelstand im Münsterland, Ruhrgebiet und

Rheinland an die Wasserstoff-Autobahnen anzubinden. Damit schafft das

H2-Kernnetz die Voraussetzung für die Dekarbonisierung energieintensiver

Wirtschaftszweige und die grüne Transformation der heimischen Wirtschaft.



"Unsere zeitkritischsten H2-Projekte gehen jetzt in die Realisierung, das heißt,

in die notwendigen Planungs- und Genehmigungsverfahren", erklärt Dr. Gößmann.

Bei Projekten, deren geplante Inbetriebnahme noch weiter in der Zukunft liege

und deren Umsetzungspfad noch konkretisiert werden müsse, arbeite Thyssengas

weiterhin eng mit potenziellen H2-Kunden, Politik und Behörden zusammen. Ziel

sei es, diese Projekte gemeinsam im weiteren Netzentwicklungsprozess marktreif

zu machen.



Erfolgsfaktoren für den Wasserstoff-Hochlauf



Dr. Arne Dammer , Leiter Strategie und Innovation bei Thyssengas, blickt trotz

vieler noch offener Fragen optimistisch auf die weitere Entwicklung des

Wasserstoff-Markts.



"Wir transformieren derzeit unser Energiesystem und gestalten einen völlig neuen

Energiemarkt für Wasserstoff. Daher ist es normal, dass aktuell noch einige

Unsicherheiten mit Blick auf die konkrete Ausgestaltung dieser Transformation Seite 2 ► Seite 1 von 2



H2-Versorgungsperspektive für Nordrhein-WestfalenThyssengas plant, im Rahmen des H2-Kernnetzes, etwa 35 Neubau- undUmstellungsprojekte mit einer Gesamtlänge von insgesamt rund 1.100Leitungskilometern zu realisieren. Die Planungen zielen darauf ab, sowohl diegroßen Industriezentren als auch den Mittelstand im Münsterland, Ruhrgebiet undRheinland an die Wasserstoff-Autobahnen anzubinden. Damit schafft dasH2-Kernnetz die Voraussetzung für die Dekarbonisierung energieintensiverWirtschaftszweige und die grüne Transformation der heimischen Wirtschaft."Unsere zeitkritischsten H2-Projekte gehen jetzt in die Realisierung, das heißt,in die notwendigen Planungs- und Genehmigungsverfahren", erklärt Dr. Gößmann.Bei Projekten, deren geplante Inbetriebnahme noch weiter in der Zukunft liegeund deren Umsetzungspfad noch konkretisiert werden müsse, arbeite Thyssengasweiterhin eng mit potenziellen H2-Kunden, Politik und Behörden zusammen. Zielsei es, diese Projekte gemeinsam im weiteren Netzentwicklungsprozess marktreifzu machen.Erfolgsfaktoren für den Wasserstoff-HochlaufDr. Arne Dammer , Leiter Strategie und Innovation bei Thyssengas, blickt trotzvieler noch offener Fragen optimistisch auf die weitere Entwicklung desWasserstoff-Markts."Wir transformieren derzeit unser Energiesystem und gestalten einen völlig neuenEnergiemarkt für Wasserstoff. Daher ist es normal, dass aktuell noch einigeUnsicherheiten mit Blick auf die konkrete Ausgestaltung dieser Transformation