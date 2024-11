BrandPilot AI Inc. gibt Unternehmensupdates bekannt und hebt neue Kundenakquisitionen, strategische Partnerschaften, DTC-Berechtigung und bevorstehende Investoren-Webinar hervor.

Das Unternehmen wird am 28. November 2024 ein Investoren-Webinar veranstalten.

Toronto, Ontario – ( 8. November 2024) – BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) („BPAI“ oder das „Unternehmen“), eine führende Ad-Tech-KI-Plattform, freut sich, bedeutende Unternehmensentwicklungen nach ihrer Erstnotierung im Juli bekannt zu geben. Diese Fortschritte unterstreichen das Wachstum von BPAI bei der Erweiterung des Kundenstamms, der Verbesserung des Zugangs für Investoren und dem Fortschritt in strategischen Initiativen sowie Produktverbesserungen zur Beschleunigung des Wachstums.

Neue Kundenakquisitionen in diversen Sektoren

Seit der Notierung an der Canadian Securities Exchange hat BPAI sechs neue Kunden auf seiner Influencer-Plattform Spectrum IQ gewonnen, was ein erhebliches Wachstum in verschiedenen Branchen markiert und die Fähigkeit von BPAI zeigt, wertvolle Partnerschaften mit etablierten Unternehmen in regulierten Branchen anzuziehen. Die neu abgeschlossenen Verträge umfassen mehrere Sektoren, darunter Bergbau, Finanzdienstleistungen, Bankenwesen, E-Commerce, Medizintechnik und Technologie. Zu den Kunden zählen unter anderem eine kalifornische Bank mit einem Vermögen von 2 Milliarden US-Dollar, ein kanadisches Medizintechnikunternehmen, das BPAI für den Markteintritt in die USA einsetzt, und ein Technologieunternehmen, das die Downloads seiner App steigern möchte. Der wachsende Kundenstamm zeigt insbesondere BPAIs Stärke in streng regulierten Sektoren wie Finanzen und Gesundheitswesen.

Brandon Mina, CEO von BPAI, kommentierte: „Dieses starke kommerzielle Momentum spiegelt den messbaren ROI wider, den unsere Plattform liefert. Beispielsweise haben wir eine Analyse für einen unserer Kunden im Kapitalmarkt durchgeführt, dessen laufendes Influencer-Programm einen ROI von über 2.400 % erzielte.“

Fortschritte im Produktangebot

Nach dem Start der Google-Suchanzeigen-Optimierungstechnologie AdAi am 9. Oktober 2024 kündigt das Unternehmen einen kostenlosen Google-Suchanzeigen-Audit-Dienst an, der es Marken ermöglicht, ihre bestehenden Google-Suchkampagnen sicher zu überprüfen und das potenziell rückgewonnene Budget zu prognostizieren, das BPAIs AdAi Marken bieten könnte.