Understanding talent scarcity: AI & Equity (FOTO)

KI-Potenzial wecken: Arbeitnehmende sind interessiert, aber oft unzureichendqualifiziertÜber die Hälfte der deutschen Arbeitnehmenden (51 %) sind laut Studie derMeinung, dass KI ihren Job erleichtern könnte. Fast ebenso viele (48 %) gehendavon aus, dass KI den Arbeitsalltag interessanter gestaltet. Doch dieseErwartungen setzen entsprechende Qualifizierungsangebote voraus - eineBedingung, die oft nicht erfüllt wird. So geben 44 % der Befragten an, bislangnur geringe oder gar keine Schulungsangebote für KI erhalten zu haben. Bei fasteinem Viertel (23 %) bestehen sogar interne Ungleichheiten: Sie bemängelnungleiche Qualifizierungsmöglichkeiten im Vergleich zu Kolleg:innen.Frauen erhalten seltener KI-Qualifizierung als MännerEine deutliche Diskrepanz zeigt sich in der geschlechtsspezifischen Förderung:Während 36 % der Männer angeben, bereits KI-Schulungen erhalten zu haben, liegtder Anteil bei den Frauen nur bei 28 %. Zudem fühlen sich 36 % der Männer durchdiese Qualifikationen befähigt, KI-Tools erfolgreich anzuwenden, verglichen mitnur 27 % der Frauen. Diese ungleichen Chancen schlagen sich auch in derBegeisterung nieder - so zeigen 52 % der Männer Interesse an KI, aber nur 41 %der Frauen."Die Ergebnisse zeigen, dass es Unternehmen an Chancengleichheit fehlt. Frauenerhalten deutlich weniger Möglichkeiten, sich im Bereich KI fortzubilden - daswirkt sich langfristig negativ auf die berufliche Laufbahn von Talenten, dieMitarbeiterbindung und auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen aus",betont Verena Menne. "Ein fairer Zugang zu Qualifizierungsangeboten ist nichtnur gerecht, sondern unverzichtbar für eine nachhaltige Bindung von Talenten."Generationslücke: Ältere Mitarbeitende zeigen Interesse, werden aber seltener