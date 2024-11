Siemens-Rekord dank guter Zahlen - Gewinnmitnahmen bei Energy

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben die Zahlen und den Ausblick von Siemens am Donnerstag mit einem Rekordhoch gefeiert. Der Technologiekonzern berichtete für das vergangene Geschäftsjahr einen Rekordgewinn und will weiter wachsen. Die Aktien honorierten dies mit kräftigen Gewinnen: Nach einem Sprung bis auf 195,50 Euro behaupteten sie gegen Mittag ein Plus von 6,5 Prozent auf 191,10 Euro, was immer noch locker für den ersten Platz im Dax reichte.

Den Jahresgewinn bauten die Siemens-Titel auf 12,5 Prozent aus und holten so einen Großteil des Rückstands auf den deutschen Leitindex auf. Anfang August und Anfang September waren sie im Zuge der Markteinbrüche auf Jahressicht noch ins Minus gerutscht, hatten diese Rückschläge aber wie der Dax schnell wett gemacht.