ProSiebenSat.1 dämpft Gewinnerwartungen - Aktie erholt sich dennoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hat seine Erwartungen für das Gesamtjahr wegen des Rückgangs der TV-Werbeerlöse zurückgeschraubt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte den angepeilten Zielwert von 575 Millionen nicht erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Finanzvorstand Martin Mildner sagte: "Der für unser TV-Werbegeschäft entscheidende private Konsum hat sich nicht so positiv entwickelt wie von uns zu Jahresbeginn erwartet." An der Börse konnte die Aktie, die in den vergangenen Monaten kräftig an Wert verloren hatte, leicht zulegen.

Dieses margenstarke Geschäft dürfte sich auch im laufenden Quartal rückläufig entwickeln, teilte ProSiebenSat.1 weiter mit. Zudem blieb der Umsatz im Segment Dating & Video wegen des "herausfordernden und sehr wettbewerbsintensiven Marktumfelds" auch im dritten Quartal deutlich unter Vorjahr.

Weiter gewachsen sind dagegen die digitalen und smarten Werbeumsätze, vor allem dank der Streamingplattform Joyn. Auch die Online-Shops und Plattformen steigerten ihre Umsätze deutlich, besonders der Online-Parfümhändler Flaconi. ProSiebenSat.1 will Flaconi und die Vergleichsplattform Verivox verkaufen und das Geld in Joyn, ins Programm und in den Abbau seiner Schulden investieren. Das Unternehmen schreitet nach eigenen Angaben "in den Gesprächen mit interessierten Parteien voran".

ProSiebenSat.1 peilt weiterhin einen im Vergleich zum Vorjahr leicht steigenden Konzernumsatz von rund 3,95 Milliarden Euro an - das wären 100 Millionen mehr als im Vorjahr. Aber "aufgrund der sich verstärkt eintrübenden Entwicklung des TV-Werbemarkts erwartet ProSiebenSat.1 derzeit ein bereinigtes Ergebnis unter 575 Millionen Euro" und damit ein Ergebnis unter Vorjahr. Die untere Grenze der Zielbandbreite von 525 Millionen Euro bekräftigte das Unternehmen.

Die im SDax gelistete Aktie zog am Donnerstagmittag um vier Prozent auf 4,83 Euro an. Allerdings hatte das Papier am Mittwoch wegen der schwachen Zahlen der Konkurrentin RTL Group fast sieben Prozent an Wert verloren und auf den tiefsten Stand seit 2009 gefallen. Trotz der Erholung nach den am Donnerstag vorgelegten Zahlen gab der Kurs in den vergangenen zwölf Monaten um fast 13 Prozent nach.

Damit entwickelten sich die ProSiebenSat.1-Anteile aber immer noch besser als die RTL-Papiere. Der Börsenwert der Bertelsmann-Tochter sackte seit dem November 2023 um 27 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro ab. Zum Vergleich: ProSiebenSat.1 ist an der Börse nur noch 1,13 Milliarden Euro wert und damit nur noch einen Bruchteil des Rekordwerts von rund elf Milliarden Euro im November 2015. Kurz danach wurden die Aktien in den Dax aufgenommen - auch diese Zeiten sind längst vorbei. Inzwischen sind die Münchener nur noch im Kleinwertesegment SDax gelistet./rol/ngu/zb/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,43 % und einem Kurs von 23,95 auf Tradegate (14. November 2024, 12:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -15,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,72 %. Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 3,70 Mrd.. RTL Group zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3700 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +8,33 %/+66,67 % bedeutet.