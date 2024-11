BAADER BANK stuft Baywa auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Baywa nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Vor dem neuen Management des Agrarhändlers stünden zwei herausfordernde Jahre des Übergangs, schrieb Analyst Rene Rückert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob einen niedrigeren Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2024 hervor und erwähnte hohe Zins- und Wertminderungsbelastungen. Er gehe davon aus, dass das Unternehmen in einem "historisch desaströsen Jahr" reinen Tisch machen wird./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 08:32 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 8,50EUR auf Tradegate (14. November 2024, 12:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Rene Rückert

Analysiertes Unternehmen: Baywa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m