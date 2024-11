DZ BANK stuft VODAFONE auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Vodafone-Aktie von 75 auf 70 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr des Telekomanbieters sei vom schwachen Deutschlandgeschäft beeinträchtigt worden, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gute Ergebnisse in Afrikaund der Türkei hätten dies kompensiert. In Deutschland sei wohl die Talsohle erreicht, denn das Management mache dort Hoffnung auf ein dynamisches Glasfasergeschäft. Das Wettbewerbsumfeld bleibt aus seiner Sicht schwierig./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 09:38 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 09:48 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 0,834EUR auf Tradegate (14. November 2024, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m