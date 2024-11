Dax-Konzerne machen deutlich weniger Gewinn

cashburner99 schrieb 12.11.24, 07:17

Der gestern aufgezeigte 520er Bereich also mit schöner Reaktion.... prima, das sich der eine oder andere erfolgreich dranhängen konnte.

Möglichst erfolgreicher Austausch zum Wohle aller Teilnehmer ist Sinn und Zweck dieses Forums. Selbstverliebte Schaumschläger, welche sich nur selbst erhöhen wollen, sind der Sache eher nicht förderlich.



Unser DAX in der Indikation nun bei der wichtigen Zone 300 (IG aktuell 19.286) angekommen.... diese hat in der jüngeren Vergangenheit einiges an Relevanz aufbauen können. Entsprechend beachtenswert, wie nun damit umgegangen wird.

Bei Bruch sollten weitere Short Punkte die logische Folge sein und das letzte markante Zwischentief bei rund 150 in den Focus rücken.



Soweit mein Senf zum Thema.... Moin und viel Erfolg @ , CB. 😎