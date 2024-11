An charttechnischer Schlüsselmarke

Notierungen von über 195,00 Euro auf Wochenschlusskursbasis würden für eine Rallyefortsetzung an das nächsthöhere Fibo-Level bei 161,8 % sprechen und sich für ein Long-Investment dementsprechend anbieten. Als Zugvehikel könnte das weiter unten vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat zum Einsatz kommen und eine überdurchschnittliche Rendite bieten. Misslingt allerdings ein nachhaltiger Ausbruch über die jüngsten Verlaufshochs aus Mitte Mai von 188,88 Euro, könnte dies kurzzeitige Schwäche in der Aktie signalisieren, in der Folge müssten sich Investoren auf Abschläge auf 176,56 und darunter in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 169,82 Euro einstellen. Der Ausgang dieser Handelswoche wird für die nächste Periode daher von entscheidender Wichtigkeit werden.

Siemens AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: