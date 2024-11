Cherry SE (von Montega AG): Halten

Senior-PM schrieb 24.10.24, 11:31

Der Geschäftsbericht fordert geradezu einige Überlegungen zur Interpretation heraus:

* https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/cherry-se-veroeffentlicht-vorlaeufige-q3-zahlen-sowie-aktualisierte-prognose-fuer-das-geschaeftsjahr-2024/2153737

Zitat: "Trotz der Abweichungen von den ursprünglich gesetzten Zielen blickt der Vorstand der Cherry SE optimistisch in die Zukunft und ist der Überzeugung, ...."

Wertung: Von dem Zeug was da raucht, hätte ich auch gerne was ... so hätte man das in den 80ern gewertet.

Ein wenig mehr Demut wäre angebracht ... statt dessen sucht man Schuldige beim Bundeskanzler und anderen Imponderabilien.



Weitere Überlegungen:

Der Umsatzeinbruch in der Gaming-Sparte und deren geringe Marge bedeutet keineswegs, das nicht die geplanten Stückzahlen abgesetzt wurden.

Das kryptische Gebrabbel um Vertriebskanäle und den Graumarkt bedeutet nix anderes, als dass der Profit aus Stückzahlen von anderen (Dealern) abgegriffen wurde.



Sehr positiv sehe ich die erneut "hervorgezauberten" Kosteneinsparungen und den Health-Bereich mit Umsatz und Kostendeckung.



Es bleibt dabei: meine Glaskugel zeigt mir für 2024 eine "schwarzlila" Null, bei der eine Insolvenz außen vor bleibt ... vorausgesetzt man spart sich Halluzinogene und andere Dummheiten in Auerbach.