IG Metall wehrt sich gegen mögliche Salzgitter-Übernahme

deepvalue schrieb gestern 20:29

Next Steps Salzgitter

GP und Rethmann können bei Salzgitter solange das Land Niedersachsen eine Sperrminorität hat keinen Beherrschungsvertrag mit Gewinn-/Verlustabführung etc. abschließen, es sei denn das Land stimmt dem zu (was ich mir nicht vorstellen kann)., siehe Aktiengesetz.

Das Konsortium kann maximal mit HV-Mehrheit die Anteilseignervertreter im AR alleine bestellen (wobei dieses einen Eklat mit dem Land geben würde).

Da der AR Montanmitbestimmt ist, kann das Konsortium auch bei Stellung aller Anteilseigner ARs nicht im AR durchregieren, d.h. bei allen Beschlüssen würde die Zustimmung des Neutralen benötigt.

Insoweit kann das Konsortium nicht einmal den Vorstand feuern oder selbst bestimmen, selbst wenn es einen Konfrontationskurs zum Land fährt (was es wohl kaum machen würde, da GP und Rethmann stark vom Wohlwollen der Öffentlichen Hand abhängen).



Ein Ausstieg aus der Montanmitbestimmung wäre m.E. nur möglich, wenn Salzgitter nicht mehr überwiegend im Eisen- und Stahlbereich tätig wäre und auch erst nach 6 Jahren. D.h. wenn man Aurubis konsolidieren würde, würden immer noch 6 Jahre vergehen, bis das Konsortium bei Salzgitter durchregieren könnte.



Aus diesem Grund habe ich eine Übernahme von Salzgitter durch ein branchenfremdes Unternehmen immer als sehr unwahrscheinlich angesehen. Ich kann auch jetzt nicht erkennen, wie man die Risiken des Stahlbereichs wirksam begrenzen kann (die Montanmitbestimmung und die Aktionärsstellung des Landes machen das Ganze ja ziemlich kompliziert (s.o.). Evtl. könnte dieses durch eine Dekonsolidierung durch Einbringung des Stahlbereichs in eine Dt. Stahl AG klappen (aber der Betriebsrat dürfte Sturm dagegen laufen).



Insoweit verstehe ich das Vorgehen von GP und Rethmann nicht



https://www.gesetze-im-internet.de/montanmitbestg/__1.html