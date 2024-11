Wachstum beim Streaming Alles steht Kopf bei Streaming-Riese Disney – Aktie springt an Disney hat am Donnerstag seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gegeben und dabei die Schätzungen der Analysten knapp übertroffen. Ein heißer Sommer an den Kinokassen spült dem Unternehmen Gewinne in die Kassen.