Jefferies belässt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 19 Euro

alexwking schrieb heute 11:27

Auszug aus einer Sharedeals Analyse, gibt Hoffnung :

Zwei Dinge sprechen für ein Comeback

Ich kann die Kursentwicklung der SMA Solar-Aktie inzwischen nicht mehr rational nachvollziehen. In meinen Augen irrt sich die Börse gewaltig bei der Einschätzung des Solartechnikunternehmens.



Hand aufs Herz: Ja, 2024 ist ein enttäuschendes Jahr für SMA Solar. Der Umsatz wird gegenüber dem Vorjahr um 20 bis 25% zurückgehen und möglicherweise wird das Unternehmen einen operativen Verlust machen.



Das ist in meinen Augen aber kein Grund für einen Kursverlust von über 80% innerhalb von zwölf Monaten. Ich gebe zu, dass das SMA Solar-Management durch die wiederholte Prognosesenkung viel Vertrauen im Markt verspielt hat. Aber es gibt zwei Dinge, die langfristig ganz klar für eine Comeback der SMA Solar-Aktie sprechen.



Zum Ersten zählt der Solarmarkt immer noch zu den dynamischsten Industrien weltweit. Schätzungen zufolge wird sich die installierte Gesamtkapazität an Solarmodulen in den kommenden fünf Jahren um fast 30% jährlich erhöhen. Als global führender Hersteller von Wechselrichtern wird SMA Solar zwangsläufig von diesem langfristigen Wachstum profitieren.



Zum Zweiten ist die Bewertung der SMA Solar-Aktie inzwischen auf einem lächerlich niedrigen Niveau angekommen. 2023 wies das Unternehmen einen EBITDA von 311 Millionen € aus. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 397 Millionen €, ergibt also einen Bewertungsmultiplikator von nicht einmal 1,30. Ich gehe fest davon aus, dass SMA Solar nach dem miserablen Jahr 2024 in den kommenden Jahren wieder ordentliche Ergebnisse erzielen wird.



Diese beiden Punkte schreien in meinen Augen nach einem Turnaround der SMA Solar-Aktie. Wann dieser kommt, vermag ich allerdings nicht zu sagen. Das Marktsentiment ist allgemein in Bezug auf Solaraktien schwer angeschlagen. Auch andere Solartechnikunternehmen haben in den letzten Monaten mit schwachen Ergebnissen und Prognosesenkungen für schlechte Stimmung gesorgt. Diese Stimmung wird aber nicht von Dauer sein.