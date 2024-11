IsoEnergy kündigt den strategischen Verkauf des Grundstücks Mountain Lake in Nunavut an

Toronto, ON, 14. November 2024 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSX: ISO; OTCQX: ISENF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - freut sich bekannt zu geben, dass es mit Future Fuels Inc. ("Future Fuels") einen Vertrag über den Kauf von Vermögenswerten (der "Vertrag") abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen zugestimmt hat, alle Rechte, Titel und Anteile am Grundstück Mountain Lake in Nunavut (das "Grundstück" oder "Mountain Lake") an Future Fuels zu verkaufen (die "Transaktion"). Future Fuels (TSXV: FTUR) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das einen bedeutenden Landbesitz im Hornby Basin, das den Mountain Lake umgibt, konsolidiert hat (Abbildung 1).

Höhepunkte der Transaktion

- Konsolidierung des Grundstücks Mountain Lake und des Hornby-Projekts im Hornby-Becken schafft eine Uranchance auf Distriktniveau - Diese strategische Zusammenlegung erhöht das Entdeckungspotenzial im Hornby-Becken - einem der wichtigsten Uranbecken Kanadas -, indem die historischen Ressourcen von Mountain Lake mit über 40 Uranvorkommen auf dem erweiterten Landpaket von insgesamt 342.000 ha kombiniert werden.

- IsoEnergy wird nach Abschluss der Transaktion eine bedeutende Aktienposition in Future Fuels besitzen und eine Vereinbarung über Investorenrechte abschließen, die eine kontinuierliche Beteiligung an der Weiterentwicklung des Grundstücks durch Beteiligungsrechte an zukünftigen Kapitalfinanzierungen, das Recht zur Ernennung eines Vertreters im Future-Fuel-Board und Net Smelter Returns (NSR"-Lizenzgebühren) sicherstellt.

- Wertsteigerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten im Einklang mit dem strategischen Geschäftsplan von IsoEnergy - Die Transaktion steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens zur Maximierung des Shareholder Value durch die Nutzung von Wertsteigerungsmöglichkeiten und die effiziente Nutzung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten unter günstigen Marktbedingungen. Sie stärkt auch die geplante Konzentration des Unternehmens auf die kurzfristige Produktion, Erschließung und Exploration in den Kerngebieten und ermöglicht eine effiziente Zuweisung von Ressourcen und Kapital zur Stärkung des Wertes der Kernanlagen.

- Weiterer Ausbau des Aktienportfolios, das nun auf 32,2 Mio. C$ geschätzt wird - Die Transaktion wird das Aktienportfolio des Unternehmens[1] , das Positionen in NexGen Energy Ltd., Premier American Uranium Inc., Atha Energy Corp. und Jaguar Uranium Corp. umfasst, durch einen zusätzlichen Wert von etwa 4,0 Mio. C$ weiter ausbauen.

Abbildung 1: IsoEngery's Mountain Lake Liegenschaft, die sich innerhalb des Future Fuels Hornby Projektes befindet1

Weitere Informationen über das Projekt Mountain Lake finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Mountain Lake Property Nunavut" vom 15. Februar 2005, der von der Triex Mineral Corporation erstellt wurde.

Diese Schätzung ist eine "historische Schätzung" gemäß NI 43-101 (wie hier definiert). Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, und weder IsoEnergy noch Future Fuels behandeln die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen. Siehe Anhang für weitere Details.

Details zur Transaktion

Gemäß der Vereinbarung hat Future Fuels zugestimmt, die Mountain Lake Liegenschaft von IsoEnergy als Gegenleistung zu erwerben:

(i) die Ausgabe von 12.500.000 Stammaktien von Future Fuels (die "Upfront-Aktien") an IsoEnergy bei Abschluss der Transaktion (der "Abschluss");

(ii) die Ausgabe von 2.500.000 Stammaktien von Future Fuels (die "Deferred Shares" und zusammen mit den Upfront Shares die "Consideration Shares") an IsoEnergy zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach dem Abschluss, der sicherstellt, dass diese Ausgabe nicht dazu führt, dass IsoEnergy mehr als 19,9 % der ausstehenden Stammaktien von Future Fuels auf teilweise verwässerter Basis besitzt oder kontrolliert; und

(iii) die Gewährung von (a) einer 2 %igen NSR-Lizenzgebühr an IsoEnergy für die gesamte Produktion von Mountain Lake, wovon 1 % von Future Fuels für 1.000.000 $ zurückgekauft werden kann, und (b) einer 1 %igen NSR-Lizenzgebühr für die gesamte Uranproduktion von Future Fuels Grundstücken in Nunavut mit Ausnahme von Mountain Lake.

Die als Gegenleistung ausgegebenen Aktien unterliegen ab dem Datum des Abschlusses vertraglichen Beschränkungen für den Weiterverkauf sowie einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Ausgabe. Der Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen und Genehmigungen, darunter:

(i) die Unterzeichnung einer Vereinbarung über Investorenrechte, die IsoEnergy das Recht gibt, solange IsoEnergy 10 % oder mehr der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Future Fuels auf einer teilweise verwässerten Basis besitzt:

einen Direktor für den Vorstand von Future Fuels zu nominieren; und sich an Eigenkapitalfinanzierungen zu beteiligen, um seine anteilige Beteiligung an Future Fuels zu erhalten.

(ii) Abschluss der gleichzeitigen Finanzierung (wie unten definiert) mit einem Mindestbruttoerlös von 2.000.000 $; und

(iii) die Genehmigung der TSX Venture Exchange (die "Börse").

Künftige Kraftstoffe Begleitende Finanzierung

Als Bedingung für den Abschluss der Transaktion wird Future Fuels eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die "gleichzeitige Finanzierung") von mindestens 8.000.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von $ 0,25 pro Einheit abschließen, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem halben Warrant von Future Fuels bestehen wird. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie von Future Fuels zu einem Preis von $ 0,40 pro Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss der gleichzeitigen Finanzierung.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dr. Dan Brisbin, P.Geo., IsoEnergys Vice President, Exploration, geprüft und genehmigt, der eine "qualifizierte Person" (gemäß NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101")) ist.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich der weltweit höchstgradigen angezeigten Uran-Mineralressource rühmen kann.

IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels Inc. getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, was IsoEnergy zu einem kurzfristigen Uranproduzenten macht.

Über Future Fuels Inc.

Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels ist das Hornby-Uranprojekt, das das Hornby-Becken im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein geologisch vielversprechendes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, darunter auch die historische Lagerstätte Mountain Lake. Darüber hinaus besitzt Future Fuels das Grundstück Covette in der Region James Bay in Quebec, das 65 Mineralien-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO und Direktor

info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

www.isoenergy.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorausschauende Informationen

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf den Abschluss der Transaktion; die erwarteten Vorteile der Transaktion für das Unternehmen und seine Aktionäre; den erwarteten Erhalt von behördlichen und anderen Genehmigungen in Bezug auf die Transaktion; die erwartete Erfüllung der anderen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion; den laufenden Geschäftsplan, die Explorations- und Arbeitsprogramme des Unternehmens. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an der Aussage, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder einer negativen Konnotation davon.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass die Transaktion in Übereinstimmung mit den Bedingungen abgeschlossen wird, dass die Parteien die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten und die anderen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion rechtzeitig erfüllen, dass die Einschätzung der Geschäftsleitung hinsichtlich der Auswirkungen des erfolgreichen Abschlusses der Transaktion korrekt ist und dass die erwarteten Vorteile der Transaktion realisiert werden, der Uranpreis, die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen, dass Drittanbieter, Ausrüstungen und Lieferungen sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Unternehmensleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, unter anderem: die Unfähigkeit von IsoEnergy, die Transaktion abzuschließen, eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitplans und der Bedingungen für den Abschluss der Transaktion, die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen oder darauf zu verzichten, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen in Verbindung mit der Transaktion zu erhalten, die Unfähigkeit, die von der Transaktion erwarteten Vorteile zu realisieren, ein negativer operativer Cashflow und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierung, keine bekannten Mineralreserven, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss eines Großaktionärs, alternative Energiequellen und Uranpreise, Probleme mit dem Recht der Ureinwohner und Konsultationen, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse, die Verfügbarkeit von Drittunternehmen, die Verfügbarkeit von Ausrüstungen und Vorräten, das Versagen von Ausrüstungen beim Betrieb wie erwartet; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene und andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen, die im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen dargelegt sind und unter dem Profil von IsoEnergy auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

