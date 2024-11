Deutsche Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

ITelligent schrieb gestern 08:19

Ja, der Höhenflug der T-Mobile ist das, was mir Angst macht. Im Wirtschaftskrieg der USA gegen Deutschland ist die T-Mobile noch fällig, weil die beiden US_Konkurrenten es nicht können bzw. immer mehr abgehängt werden.. Da helfen denen nur irgendwelche Klagen gegen T-Mobile um die im Zaum zu halten. Schaut Euch das Desaster an bei Bayer / Monsanto, Bayer war mal das wertvollste deutsche Unternehmen mit rd 120 Mrd MarketCap; was ist davon übrig? 60.000 Klagen sind in USA noch offen. VW war so auf der Überholspur mit der unschlagbaren Dieseltechnik wo man nur 5 Liter auf 100 km benötigt im Gegensatz zu den Drecksschleudern von General Motors & Co. ; was ist übrig? Kaputt geklagt. Die Deutsche Bank wurde in USA mit Milliarden Klagen überzogen, bis die Aktie runter war auf 4,60 Euro; Gott sei Dank haben die in den USA deutlich verkleinert und werden jetzt in Ruhe gelassen.....