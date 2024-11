Jefferies belässt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 99 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Nach der Erhöhung der Reserven für US-Rechtsrisiken und einem gekürzten Gewinnausblick sei der jüngste Zwischenbericht bei weitem nicht mehr so risikobehaftet gewesen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Etwas enttäuscht zeigte er sich vom Abschneiden im Bereich der Lebens- und Krankenrückversicherungen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 02:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 02:27 / ET