Der 9. Nachhaltigkeitsbericht von dem Discounter NORMA unterstreicht seine intensiven Aktivitäten für eine bessere Zukunft / Ausgabe für das Jahr 2023 veröffentlicht (FOTO)

Nürnberg (ots) - Mit der nunmehr neunten Ausgabe des umfangreichenNachhaltigkeitsberichts hat der Lebensmittel-Händler NORMA ein weiteres Mal diegroße Bedeutung von nachhaltiger Entwicklung im Unternehmen hervorgehoben. Indem gut 140 Seiten starken Bericht für das Jahr 2023 widmet sich der Discounternicht nur den Themen "Optimierung der verwendeten Rohstoffe", "Lieferketten- undSortimentsqualität", sondern geht zudem auch inhaltlich auf das Wohl derMitarbeitenden, die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden sowie diegesamtgesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens ein. Der Report berichtettransparent darüber, was 2023 in Deutschland, Österreich, Frankreich undTschechien in Sachen Nachhaltigkeit passiert ist und an welchen Stellen auch inZukunft intensiv gearbeitet wird: Für den fränkischen Discounter stand auch imvergangenen Jahr vor allem der Ausbau des Netzwerks regionaler Zulieferer, einweiterwachsendes, umfangreiches Bio-Sortiment und die Expansion desNiederlassungs- sowie Filialnetzes im Fokus. Allesamt wichtige Hebel in derNachhaltigkeitsstrategie. Auch die Reduktion von Verpackungsmüll und dieMöglichkeit für Kundinnen und Kunden nachhaltige Entscheidungen zu treffen,bleiben Stellschrauben, die genutzt werden.Der jährlich freiwillig veröffentlichte Bericht wirft einen Blick auf dieStrategie des Vorjahrs und ist darüber hinaus auch eine Richtschnur fürzukünftige Maßnahmen. Er steht in gedruckter und digitaler Form auch auf derWebsite für Kundinnen und Kunden zur Verfügung.Ganzheitliche NachhaltigkeitsstrategieDie Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit betreffen auch 2023 alle Ebenen vonNORMA. Im Vordergrund stand dabei immer das Unternehmensversprechen "Mehr fürsGeld". Das macht sich gerade durch die unzähligen Auszeichnungen bemerkbar, dieunabhängige Institute 2023 Produkten aus dem NORMA-Sortiment verliehen haben.Der Nürnberger Lebensmittel-Händler bewies mit 249 DLG-Medaillen für dieEigenmarke BIO SONNE im vergangenen Jahr erneut, dass Bio-Qualität mitDiscountpreisen einhergeht. Auch die Revalidierung als GREEN BRAND belegte dieMaßnahmen des Unternehmens hin zu einer enkelgerechten Zukunft. Auszeichnungenin Sachen Tierwohl, Regionalität und Klimaschutz zeigen, dass der NürnbergerLebensmittel-Händler alle Bereiche im Unternehmen bedacht hat.Auch 2023 war die Modernisierung der Filialen und Niederlassungen ein großesThema innerhalb der Nachhaltigkeitsoffensive. Beispielsweise brachte dieUmstellung auf LED-Leuchtmittel deutliche Stromeinsparungen. Die neueNiederlassung in Gerolzhofen, die im Mai 2023 eröffnet wurde, ist zudem das