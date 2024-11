UBS stuft VINCI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach einer UBS-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Die Investor-Relations-Mitarbeiter des Bau- und Infrastrukturkonzerns hätten sich durchwachsen geäußert, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Frankreich sorgten zusätzliche Steuern für Gegenwind, während das zugrundeliegende Geschäft mit Flughäfen sowie im Energiebereich stark laufe./mis/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 09:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 09:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 100EUR auf Tradegate (14. November 2024, 13:51 Uhr) gehandelt.



