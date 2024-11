Military Metals unterschreibt Absichtserklärung zur Übernahme des ehemals produzierenden Antimon-Gold-Projekts Last Chance in der Nähe des Round Mountain in Nevada

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 14. November 2024 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Amador Mining LLC eine Absichtserklärung („LOI“) über den Erwerb des ehemals produzierenden Antimon-Gold-Konzessionsgebiets Last Chance (auch bekannt als Wall Canyon) („Last Chance“ oder „das Konzessionsgebiet“) in Nye County, Nevada, abgeschlossen hat.

Das Grundstück befindet sich 18 km (11 Meilen) westlich der Goldmine Round Mountain und ist über die Straße NF-157 erreichbar, die vom Highway 376 nach Westen in den Toiyabe National Forest führt. Die nächstgelegene Stadt ist Tonopah. Der historische Minenschacht auf dem Grundstück liegt knapp 2.400 Meter über dem Meeresspiegel. Die Goldsuche in der Gegend – dem Jett Mining District – reicht bis in die 1870er Jahre zurück und führte zur Entdeckung der historischen Antimonmine Last Chance. Die erste dokumentierte Produktion von Antimon erfolgte 1915, wobei Bergbauaktivitäten sowohl während des Ersten und Zweiten Weltkriegs als auch 1957-58 verzeichnet wurden. Die hauptsächlich auf Gold fokussierten Explorationsarbeiten des United States Geological Survey und des Nevada Bureau of Mines in den 1980er Jahren dokumentierten Antimon und die damit verbundene Goldmineralisierung in der Region weiter, was zur Erschließung einer kleinen (historischen) minderwertigen Goldressource führte.

Historische Bergbau- und Bohrdaten deuten darauf hin, dass die Antimonmineralisierung sowohl strukturell als auch stratigraphisch kontrolliert ist, in Verwerfungen und aufnahmefähigen Karbonateinheiten sowie in Quarzadern vorkommt, die goldmineralisierte Zonen durchschneiden, was darauf hindeutet, dass sie Teil eines jüngeren Mineralisierungsereignisses ist. In der Nähe sind Gänge aus serpentinisiertem Ultramafitgestein bekannt, obwohl diese Beziehung eher rheologisch als metallogen bedingt sein könnte (Nutzung derselben Strukturen), wenn man das Alter und die Metallogenese der epithermalen Goldlagerstätten in der Region bedenkt.

